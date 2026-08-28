MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en el Palacio de la Moncloa la reunión del Comité Especializado sobre Ceuta. La cita, que ha reunido a once miembros del Gabinete —diez de forma presencial y la titular de Inclusión, Elma Saiz, por vía telemática—, busca coordinar la respuesta estatal a la crisis migratoria desatada a finales del pasado mes de julio en la ciudad autónoma.

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El cónclave gubernamental se produce tras el Comité de Situación del pasado miércoles, liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —quien ha asumido el mando único de la crisis—, y en el que también participó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Maratón de explicaciones parlamentarias

La reunión ejecutiva coincide con una jornada de máxima tensión en el Congreso de los Diputados, donde tres ministros comparecen en comisiones extraordinarias para dar cuenta de sus actuaciones:

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Fernando Grande-Marlaska (Interior): Ausente en la reunión de La Moncloa, acude a la Comisión de Interior acuciado por las contradicciones en torno a la información previa de la que disponía el Ejecutivo. Tras asegurar días atrás que el CNI no emitió avisos sobre las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, su versión choca frontalmente con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó en sede parlamentaria que Inteligencia alertó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno.

Ausente en la reunión de La Moncloa, acude a la Comisión de Interior acuciado por las contradicciones en torno a la información previa de la que disponía el Ejecutivo. Tras asegurar días atrás que el CNI no emitió avisos sobre las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, su versión choca frontalmente con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó en sede parlamentaria que Inteligencia alertó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno. José Manuel Albares (Exteriores): Rinde cuentas tras defender el Ejecutivo que «no existe evidencia» de que Marruecos impulsara las entradas, postura apoyada por el ministro Félix Bolaños frente a las críticas de la oposición.

Rinde cuentas tras defender el Ejecutivo que «no existe evidencia» de que Marruecos impulsara las entradas, postura apoyada por el ministro Félix Bolaños frente a las críticas de la oposición. Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones): Comparece por la tarde para detallar la capacidad de respuesta de la red de acogida.

La gestión de los menores, en el foco de la próxima semana

El choque político en torno a la frontera sur tendrá su continuidad la próxima semana con las comparecencias de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ambas centraran sus intervenciones en la urgencia de reubicar a los menores no acompañados y en los protocolos de protección a colectivos vulnerables, en un ambiente crispado por las recientes denuncias de agresiones sexuales registradas tras los sucesos de finales de julio.