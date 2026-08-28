Centenares de ceutíes impidieron este jueves durante más de dos horas el paso de un camión de Cruz Roja que trasladaba alimentos a la playa del Trampolín, lugar donde permanecen asentados varios migrantes tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. La protesta, de carácter pacífico, concluyó sin incidentes reseñables después de que la Policía mediara para permitir el paso del vehículo humanitario.

Lee tambien: Detenidos dos migrantes en Ceuta tras agredir a un guardia civil durante una persecución en el muelle Alfau

Malestar vecinal e inseguridad

Con banderas de España y de Ceuta, los manifestantes cortaron la carretera entre proclamas como «De esta carretera no nos moverán». La movilización buscaba visibilizar la frustración de la población local, que denuncia un deterioro en su calidad de vida y una creciente sensación de inseguridad tras casi un mes de presencia constante de migrantes en la zona.

Lee tambien: La Policía Nacional dispersa con gases lacrimógenos un altercado masivo durante el reparto de comida en el Trampolín

Varias de las participantes expresaron sentir «miedo» y «ansiedad» en su día a día, reclamando la necesidad de que las familias y los menores puedan retomar sus rutinas previas a los acontecimientos del 30 de julio. Asimismo, denunciaron que parte de la población ceutí atraviesa situaciones de necesidad que, según argumentan, no están recibiendo el mismo nivel de atención institucional ni de recursos.

Rechazo a la gestión de Cruz Roja

A lo largo de la concentración se registraron críticas directas hacia la labor de Cruz Roja en la ciudad. Parte de los concentrados instó a la ciudadanía a no comprar los cupones de la organización humanitaria como medida de protesta por la distribución de suministros a las personas asentadas en la costa.

Los manifestantes reclamaron que se apliquen los procedimientos legales establecidos para trasladar a estas personas fuera de Ceuta y descongestionar la ciudad autónoma.

Mediación policial

El despliegue policial se mantuvo dialogante en todo momento. La actitud de los agentes fue aplaudida por los propios manifestantes, quienes finalmente accedieron a sus peticiones y retiraron el bloqueo para que el vehículo de asistencia pudiera continuar su trayecto y cumplir con el reparto programado.