Un informe de OBERAXE detecta casi 9.600 publicaciones xenófobas en solo dos días, situando a las personas del norte de África como el objetivo del 68 % de los ataques virtuales durante julio.

Madrid — El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado un total de 9.590 mensajes de odio en redes sociales concentrados en tan solo 48 horas, coincidiendo directamente con la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio en Ceuta, una cifra de llegada que el Gobierno sitúa en unas 80.000 personas.

Este pico coyuntural ha impulsado de forma directa un repunte de la hostilidad en el entorno digital. Según datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la crisis migratoria de Ceuta actuó como el principal detonante para que el volumen global de publicaciones de odio en redes ascendiera en julio a 57.406 contenidos, lo que supone un incremento sustancial frente a los 40.800 registrados durante el mes de junio.

El análisis detallado del informe confirma que el perfil de los ataques mantiene una pauta clara en el ámbito digital. Las personas procedentes del norte de África se consolidan como el colectivo diana prioritario del discurso de odio, al concentrar el 68 % de las publicaciones analizadas por el observatorio a lo largo de todo el periodo mensual.