Luis María Olalde Quintela, miembro del comando Urola al que se atribuyen cinco atentados, es rescatado con vida en Caracas en un derrumbe donde ha fallecido su esposa, Alazne Solabarrieta

El etarra Luis María Olalde Quintela, alias ‘Txistu’, figura entre las personas heridas como consecuencia de los devastadores terremotos que han sacudido a Venezuela. Este antiguo miembro del comando Urola forma parte del colectivo de integrantes de la organización terrorista ETA que se fugaron de la acción de la justicia española para refugiarse en territorio venezolano, una vía de escape que también emplearon en su día otros históricos de la banda armada como Iñaki de Juana Chaos o José Luis Eciolaza Galán, alias ‘Dienteputo’.

Olalde Quintela mantenía su residencia actual en la ciudad de Caracas, concretamente en el barrio de San Bernardino, donde habitaba junto a su esposa, Alazne Solabarrieta. Su cónyuge es prima de la exdiputada foral de Vizcaya María Esther Solabarrieta, quien a su vez es la mujer del exportavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti.

A causa de los movimientos telúricos registrados en el país, la casa en la que residía la pareja colapsó y se derrumbó por completo. Los equipos de emergencia desplegados en la zona siniestrada lograron rescatar con vida a Olalde Quintela de entre las estructuras colapsadas. Respecto a la situación de su esposa, el Gobierno vasco informó en un primer momento de la muerte de Alazne Solabarrieta, aunque posteriormente matizó dicha información y solicitó «prudencia» ante la falta de una confirmación oficial del fallecimiento sobre el terreno. Horas más tarde, familiares de la pareja confirmaron a la agencia Europa Press la muerte de Solabarrieta, cuyo cuerpo sin vida fue localizado por los operarios bajo los escombros del edificio residencial donde habitaba.

Nacido en diciembre de 1957 en la localidad de Azcoitia (Guipúzcoa), ‘Txistu’ tiene actualmente 68 años de edad. Su huida a Venezuela se materializó en el año 1979, después de ser plenamente identificado por la Policía Nacional como integrante del comando Urola, una célula terrorista que se mostró muy activa en la provincia de Guipúzcoa durante la década de los setenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le atribuyen una participación directa o indirecta en un total de cinco atentados terroristas, entre los que destaca de forma significativa una acción contra un vehículo de la Guardia Civil perpetrada en 1979 en su localidad natal de Azcoitia, que se saldó con tres víctimas mortales.

A pesar de ser un prófugo buscado y reclamado formalmente por la justicia española, su situación jurídica experimentó cambios tras la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. En el año 2003, Olalde Quintela se entregó a la justicia venezolana compareciendo en una silla de ruedas. Sin embargo, su entrega nunca derivó en una extradición a España debido a que el Tribunal Supremo venezolano desestimó de manera definitiva la petición formulada por los tribunales españoles. Esta resolución judicial es la razón por la cual el antiguo miembro de ETA ha podido residir libremente en el país sudamericano durante las últimas décadas con el favor de las autoridades chavistas.

En el año 2015, ‘Txistu’ fue localizado en Venezuela por periodistas del programa de Ana Rosa Quintana, un encuentro en el que el fugado ofreció algunas declaraciones breves en las que negó de forma explícita su vinculación con la organización ETA. «Yo no soy español, soy venezolano. Venezolano y vasco, del País Vasco», afirmó ante los micrófonos de la televisión.

Asimismo, Olalde Quintela expuso en aquella entrevista su firme intención de no regresar nunca a territorio español, manifestando de manera literal: «Ahí no se me ha perdido nada. Hace mucho frío». En el plano de la actualidad política de aquel momento, el etarra prófugo también aprovechó la intervención para expresar su simpatía por Pablo Iglesias, quien emergía entonces como líder político en España, señalando: «Yo no he votado nunca en España. Viví con la dictadura y ahí no había elecciones. A mí me gusta Podemos. Iglesias».