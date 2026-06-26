José Pablo López califica lo sucedido en el documental ‘Denominación de origen’ de fallo sin paliativos y confirma la revisión de los protocolos internos de la corporación pública

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, ha entonado una rotunda disculpa de forma expresa este jueves, 25 de junio, a raíz de las críticas vecinales y de los espectadores tras subtitular las declaraciones de una mujer andaluza en la cadena pública. El hecho censurado afectó de manera directa a Chari Peña, natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y madre del futbolista internacional Fabián Ruiz, cuyas intervenciones en el programa especial ‘Denominación de origen’ aparecieron acompañadas de textos de traducción en la pantalla. López ha comparecido ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario para valorar lo sucedido, confirmando formalmente que la corporación ya se encuentra revisando los cauces organizativos para determinar qué falló dentro de sus protocolos internos.

Los hechos que motivaron la controversia se originaron el pasado domingo, 21 de junio, coincidiendo con la emisión posterior al partido del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Arabia Saudí. Aprovechando el arrastre de audiencia del evento deportivo, la radiotelevisión pública programó la difusión de la tercera entrega del documental centrado en la Selección Española de fútbol. Durante el transcurso del espacio televisivo, Chari Peña participó ofreciendo varios testimonios que, de manera imprevista para los televidentes, aparecieron rotulados con subtítulos. La audiencia no tardó en manifestar su sorpresa e indignación ante el tratamiento dispensado al habla de la entrevistada, compartiendo de manera masiva sus quejas y opiniones críticas a través de las redes sociales.

Ante el revuelo institucional y social generado por la emisión, el máximo responsable de RTVE ha aprovechado su comparecencia en sede parlamentaria para pronunciarse de forma oficial sobre el caso y transmitir un perdón público en nombre de todos los profesionales que integran la corporación estatal. José Pablo López no ha eludido la responsabilidad y ha admitido la equivocación de manera tajante: «Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas —entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz—. Y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz. La decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error», ha aseverado el directivo.

En su argumentación ante la comisión parlamentaria, el presidente del ente público ha querido poner en valor la identidad lingüística de la comunidad autónoma, vinculándola a su propia procedencia geográfica. «Como andaluz, yo le confieso que me duele doblemente. El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza; un patrimonio de nuestra cultura. Jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción», ha continuado explicando detalladamente en su intervención. Con el objetivo de corregir la operativa de la empresa y evitar incidencias similares en el futuro, el profesional de los medios ha insistido firmemente en que la dirección ya está analizando pormenorizadamente «qué es lo que falló dentro de nuestros protocolos para que no vuelva a repetirse» en ninguna otra producción de la parrilla televisiva.