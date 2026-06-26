Ceuta se queda en casa con el plan cinematográfico del fin de semana. Del viernes 26 de junio de 2026 al viernes 3 de julio de 2026, varias plataformas suman títulos para todos los gustos: crimen, terror, drama y reencuentros con el pasado.

Max

En Max, el cierre de semana viene con un bocado de terror “de los que se te quedan cerca”.

Expediente Warren: El último rito : Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.

: Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse. Valoración de referencia: 6.935 (estreno 2025-09-03).

Amazon Prime Video

Prime Video apuesta por mezcla de clásicos del cine y apuestas más recientes, con historias que van del futuro a lo íntimo.

Dune : En un lejano futuro, la galaxia conocida es gobernada mediante un sistema feudal de casas nobles bajo el mandato del Emperador. Las alianzas y la política giran entorno a un pequeño planeta, Dune, del que extrae la ‘especia melange’, la materia prima que permite los viajes espaciales. La Casa Atrei.

: En un lejano futuro, la galaxia conocida es gobernada mediante un sistema feudal de casas nobles bajo el mandato del Emperador. Las alianzas y la política giran entorno a un pequeño planeta, Dune, del que extrae la ‘especia melange’, la materia prima que permite los viajes espaciales. La Casa Atrei. Valoración de referencia: 7.8 (estreno 2021-09-15).

Million Dollar Baby : Frankie Dunn, después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador, además de su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que busca redención en la religión.

: Frankie Dunn, después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador, además de su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que busca redención en la religión. Valoración de referencia: 7.953 (estreno 2004-12-05).

Aquí : Ambientada en una única habitación, HERE (AQUÍ) sigue a las numerosas generaciones de habitantes que formaron en esa habitación su hogar. Una historia de amor, pérdida, risas y vida.

: Ambientada en una única habitación, HERE (AQUÍ) sigue a las numerosas generaciones de habitantes que formaron en esa habitación su hogar. Una historia de amor, pérdida, risas y vida. Valoración de referencia: 6.504 (estreno 2024-10-30).

Movistar Plus+

Movistar Plus+ llega con suspense y selva, además de una nueva vuelta de tuerca a la fiebre de los animatrónicos.

Anaconda : Doug y Griff sueñan con hacer un remake de su película favorita y, empujados por la crisis de mediana edad, se adentran en la selva amazónica para e…

: Doug y Griff sueñan con hacer un remake de su película favorita y, empujados por la crisis de mediana edad, se adentran en la selva amazónica para e… Valoración de referencia: 5.882 (estreno 2025-12-24).

Five Nights at Freddy’s 2 : Un año después de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza, las historias se convierten en leyenda local y Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadenando…

: Un año después de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza, las historias se convierten en leyenda local y Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadenando… Valoración de referencia: 6.639 (estreno 2025-12-03).

Netflix

Netflix trae fuerza con crimen y tensión, y se agradece: el sofá pide historias largas.

El precio del poder : Un emigrante cubano frío y sanguinario, Tony Montana, llega a Miami para hacerse un hueco dentro del crimen organizado de Florida. Junto a su amigo, Manny Rivera, inicia una ascendente carrera delictiva.

: Un emigrante cubano frío y sanguinario, Tony Montana, llega a Miami para hacerse un hueco dentro del crimen organizado de Florida. Junto a su amigo, Manny Rivera, inicia una ascendente carrera delictiva. Valoración de referencia: 8.156 (estreno 1983-12-09).

Eraser (Eliminador) : John Kruger, Eraser, es un oficial del Programa Federal de Protección de Testigos. Ahora debe suministrar una nueva identidad a Lee Cullen, que ha descubierto una conspiración con implicación de importantes personajes de la política.

: John Kruger, Eraser, es un oficial del Programa Federal de Protección de Testigos. Ahora debe suministrar una nueva identidad a Lee Cullen, que ha descubierto una conspiración con implicación de importantes personajes de la política. Valoración de referencia: 6.09 (estreno 1996-06-21).

Volver : El fantasma de la abuela Irene se aparece a sus hijas, nieta, tía y hasta una vecina en el pueblecito de La Mancha donde viven. La abuela ha vuelto para atar…

: El fantasma de la abuela Irene se aparece a sus hijas, nieta, tía y hasta una vecina en el pueblecito de La Mancha donde viven. La abuela ha vuelto para atar… Valoración de referencia: 7.5 (estreno 2006-03-17).

Disney Plus

Disney Plus completa la lista con una comedia/drama con pulso de ciudad y un musical que no necesita presentación.