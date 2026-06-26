Ceuta se queda en casa con el plan cinematográfico del fin de semana. Del viernes 26 de junio de 2026 al viernes 3 de julio de 2026, varias plataformas suman títulos para todos los gustos: crimen, terror, drama y reencuentros con el pasado.
Max
En Max, el cierre de semana viene con un bocado de terror “de los que se te quedan cerca”.
- Expediente Warren: El último rito: Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.
- Valoración de referencia: 6.935 (estreno 2025-09-03).
Amazon Prime Video
Prime Video apuesta por mezcla de clásicos del cine y apuestas más recientes, con historias que van del futuro a lo íntimo.
- Dune: En un lejano futuro, la galaxia conocida es gobernada mediante un sistema feudal de casas nobles bajo el mandato del Emperador. Las alianzas y la política giran entorno a un pequeño planeta, Dune, del que extrae la ‘especia melange’, la materia prima que permite los viajes espaciales. La Casa Atrei.
- Valoración de referencia: 7.8 (estreno 2021-09-15).
- Million Dollar Baby: Frankie Dunn, después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador, además de su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que busca redención en la religión.
- Valoración de referencia: 7.953 (estreno 2004-12-05).
- Aquí: Ambientada en una única habitación, HERE (AQUÍ) sigue a las numerosas generaciones de habitantes que formaron en esa habitación su hogar. Una historia de amor, pérdida, risas y vida.
- Valoración de referencia: 6.504 (estreno 2024-10-30).
Movistar Plus+
Movistar Plus+ llega con suspense y selva, además de una nueva vuelta de tuerca a la fiebre de los animatrónicos.
- Anaconda: Doug y Griff sueñan con hacer un remake de su película favorita y, empujados por la crisis de mediana edad, se adentran en la selva amazónica para e…
- Valoración de referencia: 5.882 (estreno 2025-12-24).
- Five Nights at Freddy’s 2: Un año después de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza, las historias se convierten en leyenda local y Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadenando…
- Valoración de referencia: 6.639 (estreno 2025-12-03).
Netflix
Netflix trae fuerza con crimen y tensión, y se agradece: el sofá pide historias largas.
- El precio del poder: Un emigrante cubano frío y sanguinario, Tony Montana, llega a Miami para hacerse un hueco dentro del crimen organizado de Florida. Junto a su amigo, Manny Rivera, inicia una ascendente carrera delictiva.
- Valoración de referencia: 8.156 (estreno 1983-12-09).
- Eraser (Eliminador): John Kruger, Eraser, es un oficial del Programa Federal de Protección de Testigos. Ahora debe suministrar una nueva identidad a Lee Cullen, que ha descubierto una conspiración con implicación de importantes personajes de la política.
- Valoración de referencia: 6.09 (estreno 1996-06-21).
- Volver: El fantasma de la abuela Irene se aparece a sus hijas, nieta, tía y hasta una vecina en el pueblecito de La Mancha donde viven. La abuela ha vuelto para atar…
- Valoración de referencia: 7.5 (estreno 2006-03-17).
Disney Plus
Disney Plus completa la lista con una comedia/drama con pulso de ciudad y un musical que no necesita presentación.
- La proposición: Margaret, una editora de gran éxito de Nueva York, se enfrenta a una deportación a Canadá por un problema con su visado. Para evitarlo, declara que está comprometida con su joven asi…
- Valoración de referencia: 7.168 (estreno 2009-06-02).
- West Side Story: Los adolescentes Tony y María, con afiliaciones rivales en pandillas callejeras, se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Nueva versión del legendario musical ‘West Side Story’.
- Valoración de referencia: 6.916 (estreno 2021-12-08).