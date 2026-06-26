El experto avanza un estío con calor sostenido en el tiempo, máximas por encima de los 42ºC en el centro, sur y el Valle del Ebro, y un inicio de otoño más húmedo

El verano en España y en el resto de Europa se presenta especialmente caluroso, con registros térmicos que podrían alcanzar máximas de 42ºC o 43ºC. Tras haber superado los 43ºC durante las primeras semanas del periodo estival, las previsiones de los expertos confirman que en los próximos meses se prevén nuevos incrementos en los termómetros, con la posibilidad de batir récords históricos de temperaturas debido a la intensidad del fenómeno conocido como ‘Súper Niño’. Esta tendencia de calor anómalo ya se manifestó de forma previa en el continente europeo, donde la entidad ‘Severe Weather Europe’ registró durante el mes de mayo valores de hasta 16ºC por encima de la media histórica.

En el contexto actual, marcado por la finalización de la primera ola de calor y la posterior llegada de una tregua térmica, la preocupación se centra en la evolución meteorológica para el resto de la estación. En declaraciones concedidas a la revista Lecturas, el joven experto en el método de las cabañuelas, Jorge Rey, ha detallado el pronóstico exacto para este verano atípico, confirmando las fechas y las zonas geográficas que experimentarán las situaciones más extremas.

La evolución del fenómeno meteorológico de ‘El Niño’ —caracterizado por el calentamiento generalizado de las aguas del Océano Pacífico y de la Tierra— ya fue objeto de análisis por parte de los especialistas durante los meses de febrero y marzo. Aunque en un principio existían ciertas dudas sobre su desarrollo definitivo, la recta final del mes de junio ha terminado por confirmar las proyecciones. Como consecuencia directa de este factor, el calendario estacional ha sufrido alteraciones perceptibles, registrándose en mayo temperaturas habituales del mes de julio y en junio valores propios de agosto.

A pesar de la intensidad de las semanas previas, las predicciones indican que España no ha superado todavía la fase más compleja del estío. Jorge Rey anticipa un trimestre más cálido de lo normal en su conjunto, aunque con particularidades: «Lo que espero es un verano más cálido de lo normal en conjunto, que también es verdad que nos dejará varios episodios de tormentas importantes a mediados de junio y también en algunas fases de agosto. Ya en esta segunda quincena, los termómetros van a conseguir llegar a temperaturas por encima de los 42 grados en zonas del sur o del centro, pero también incluso en el Valle del Ebro«, ratifica el experto.

Récords de temperatura: Ante la preocupación ciudadana por el impacto del calor en el periodo vacacional, Jorge Rey advierte de que la probabilidad de alcanzar máximas históricas en determinadas ciudades es elevada debido a que el calor se mantendrá de forma sostenida en el tiempo.

Respecto a la duración de estas condiciones atmosféricas, que ya están provocando noches tropicales generalizadas durante el mes de junio, los análisis meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sugieren que la influencia del ‘Súper Niño’ podría prolongarse de manera activa hasta los meses de septiembre e incluso octubre, extendiendo el ambiente caluroso más allá del término oficial del verano.

No obstante, el escenario variará con la llegada del otoño. Según detalla Jorge Rey a partir de las indicaciones de las cabañuelas, el inicio de la siguiente estación presentará unas características más próximas al fenómeno de ‘La Niña’, lo que se traducirá en un incremento de la humedad en las regiones del norte peninsular y en el área del Mediterráneo, dando paso a un cambio definitivo hacia la bajada de temperaturas.

Hasta que se consolide dicha transición, el comportamiento del tiempo en la Península Ibérica mantendrá un perfil dual. «Este verano será más cálido que la media, pero con bastantes más tormentas en el centro peninsular de las que habría esperado en un verano atípico en España. Todo por el fenómeno del Niño que supuestamente va a ser más intenso», abunda Jorge Rey.

Esta línea de previsión coincide con los diagnósticos expresados desde hace meses por otros profesionales del sector como Roberto Brasero o Mario Picazo. Este último ha reseñado a través de su perfil en la red social Twitter que la influencia directa de ‘El Niño’ potenciará la aparición de olas de calor marinas más frecuentes, temperaturas terrestres elevadas y episodios de lluvias extremas en el ámbito geográfico de Europa y España, recordando asimismo que el mar Mediterráneo sufre un proceso de calentamiento entre un 15% y un 20% más rápido que la media oceánica global.