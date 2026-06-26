La 1 ofrecerá en redifusión el encuentro de la selección española este sábado por la mañana tras su emisión en directo durante la madrugada debido a la diferencia horaria con México

Radiotelevisión Española (RTVE) ha tomado la decisión de reponer de forma íntegra el partido de fútbol entre las selecciones de España y Uruguay el sábado por la mañana. Esta medida responde al horario en el que se emitirá el encuentro en directo, fijado en plena madrugada para el territorio español. El compromiso, correspondiente a la tercera y última jornada clasificatoria de la fase de grupos de la Selección Española en el Mundial de la FIFA 2026, se disputará este sábado 27 de junio a las 02:00 horas de la madrugada (hora peninsular). Al tratarse de una franja horaria calificada como intempestiva para los espectadores en España, la corporación pública ha optado por mover ficha en su parrilla televisiva.

El encuentro deportivo servirá para que el conjunto liderado por el seleccionador Luis de la Fuente confirme de manera definitiva su pase a la ronda de octavos de final, restando únicamente por dirimir si el combinado nacional logrará mantener el liderato de su grupo o no. La retransmisión en directo del choque tendrá lugar en la franja comprendida entre las 02:00 y las 04:00 horas de la madrugada. No obstante, de cara a aquellos usuarios que no sigan el evento en directo, La 1 de Televisión Española ofrecerá la oportunidad de presenciar el duelo al completo durante la mañana del sábado.

Según consta en la guía de programación oficial avanzada por la cadena pública, el España – Uruguay se volverá a emitir en diferido entre las 11:20 y las 13:05 horas del sábado. A pesar de que para ese momento ya se conocerá públicamente el resultado final del partido, la iniciativa permitirá a la audiencia visionar la totalidad de las jugadas en una franja horaria considerablemente más accesible para el público general.

Como consecuencia directa de esta reestructuración en la parrilla del canal, el movimiento de la programación obligará a levantar una parte de las reposiciones del espacio ‘Viaje al centro de la tele’. Este formato es el que La 1 suele programar de manera habitual en las mañanas de los sábados, tras la finalización de la conexión con el canal ‘Noticias 24 horas’ y con anterioridad al inicio de la emisión del programa ‘D Corazón’.

Tras las modificaciones ejecutadas por la dirección de RTVE de cara a este sábado 27 de junio, la configuración de la parrilla televisiva de La 1 para la franja de la madrugada queda establecida con los siguientes horarios oficiales:

23:40 horas – Camino a Nueva York

01:45 horas – Previo Mundial FIFA 2026

02:00 horas – España-Uruguay

04:00 horas – Post partido

04:35 horas – ‘Noticias 24 Horas’

Por su parte, la continuidad de la programación de la cadena pública para la franja matinal del sábado se desarrollará conforme al siguiente orden y minutado técnico: