El espacio estrella de la televisión se despide de la audiencia hasta el mes de septiembre y concreta sus últimos tres invitados antes del parón estival

‘El Hormiguero’, el programa conducido por Pablo Motos en Antena 3, ha anunciado de forma oficial el cierre de su presente temporada con motivo de la llegada del periodo estival. El formato de entretenimiento e información se despedirá de los espectadores el próximo miércoles 1 de julio, fecha en la que emitirá su última entrega antes de las vacaciones de verano, con la previsión de retomar su actividad habitual en la parrilla televisiva de cara al próximo mes de septiembre.

Con la implantación de la programación de verano en los principales canales de televisión en España, numerosos espacios habituales inician su descanso estival o proceden a la sustitución temporal de sus presentadores titulares. En el caso de ‘El Hormiguero’, la cadena ha optado por finalizar las emisiones de la temporada actual esta misma semana, restando únicamente tres entregas antes de colgar el cartel de cerrado por vacaciones.

El calendario de cierres fijado por Antena 3 contempla tres entrevistas finales que arrancan este mismo lunes 29 de junio. Para abrir la semana, Pablo Motos contará en el plató con la presencia de la humorista y creadora de contenido Esperansa Grasia, quien además ejerce como colaboradora del propio programa. Durante la retransmisión, se profundizará en su trayectoria y se analizarán los motivos que han impulsado su éxito de audiencia en plataformas digitales como TikTok e Instagram.

La jornada del martes 30 de junio estará protagonizada por el chef asturiano José Andrés. El cocinero, reconocido internacionalmente, acudirá al espacio para desgranar sus nuevos proyectos en el ámbito gastronómico y exponer la labor humanitaria que desarrolla a nivel global a través de su organización no gubernamental ‘World Central Kitchen’. Asimismo, compartirá con la audiencia diferentes vivencias y anécdotas recopiladas a lo largo de su trayectoria profesional junto a personalidades públicas de relevancia mundial, como la familia Obama.

La última entrega de la temporada, programada para el miércoles 1 de julio, recibirá la visita conjunta de los actores Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Ambos intérpretes asistirán al plató para presentar su última producción cinematográfica, titulada ‘Haciendo amigos’, cuyo estreno en las salas de cine está previsto para el próximo 10 de julio. El encuentro destaca especialmente por la condición de Antonio Resines como colaborador habitual de ‘La Revuelta’, el programa de la competencia directa en la televisión pública, si bien no constituye la primera ocasión en la que el actor acude al plató de Antena 3.

La decisión estratégica de dar por concluida la temporada el miércoles, en lugar de completar la semana habitual de emisiones hasta el jueves, responde a una medida de protección de las audiencias del programa por parte de la cadena. Antena 3 ha evitado programar una entrega el jueves 2 de julio debido a la coincidencia con el partido decisivo de la selección española de fútbol en el Mundial, donde se jugará el pase a los octavos de final en la ronda de dieciseisavos de final frente a Austria o Argelia. De este modo, se elude el riesgo de que la despedida del formato coincida con una bajada de espectadores motivada por el evento deportivo. Por su parte, ‘La Revuelta’, el formato conducido por David Broncano en La 1 de TVE, prolongará su temporada durante unas semanas más en un tramo final condicionado por los reajustes horarios derivados de la Copa del Mundo de fútbol.