El regreso de la producción de HBO Max con su tercera temporada reaviva el debate sobre el número de patas del dragón en el emblema heráldico. El showrunner de la serie defiende la decisión estética frente a las críticas del autor de la saga literaria y apunta a una justificación narrativa en la evolución del símbolo.

El estreno de la tercera temporada de ‘La casa del dragón’ en HBO Max ha vuelto a situar en el centro del debate una de las discusiones más persistentes entre los seguidores de la franquicia basada en el universo de George R.R. Martin. Lejos de centrarse en los enfrentamientos bélicos o en las intrigas dinásticas de la familia Targaryen, la controversia se focaliza en un detalle estrictamente visual: el número de extremidades que presenta el dragón en el escudo de la emblemática casa noble.

La polémica ha cobrado fuerza a raíz de la emisión del primer episodio de la nueva entrega. En los créditos iniciales de la producción se muestra nuevamente el emblema de los Targaryen representado por un dragón de cuatro patas. Esta elección contradice de forma directa el canon establecido por George R.R. Martin en sus novelas de ‘Canción de hielo y fuego’. El escritor estadounidense ha reiterado que, en la anatomía oficial de las criaturas de Poniente, los dragones poseen únicamente dos patas traseras, mientras que sus alas ejercen la función de extremidades delanteras, una estructura similar a la de los guivernos.

A pesar de esta discrepancia en la heráldica, la serie de HBO Max sí respeta la fisonomía bicéfala y bípeda en las criaturas que aparecen en pantalla. Dragones como Caraxes, Syrax o Vhagar están diseñados siguiendo fielmente la norma de las dos patas. La contradicción estética queda restringida de manera exclusiva a los elementos de carácter institucional o simbólico, tales como escudos, banderas, estandartes y los propios créditos de apertura.

Esta discrepancia no constituye un elemento novedoso en el desarrollo de la franquicia. George R.R. Martin ha manifestado públicamente sus críticas en el pasado respecto a la inclusión de dragones de cuatro patas en la simbología de la serie, argumentando la falta de justificación lógica dentro de la propia diégesis de la historia. Según la postura del autor, carece de sentido que los habitantes de Poniente representen de manera errónea a unas criaturas con las que coexisten en la realidad.

Ante los textos publicados por el escritor en su blog personal, el showrunner de ‘La casa del dragón’, Ryan Condal, ha ofrecido una explicación oficial que justifica la decisión del equipo de producción. Condal ha defendido que cada elemento estético responde a una planificación narrativa detallada. «La verdad es que crees que has visto el símbolo Targaryen en muchas ocasiones, pero en realidad no es así. Lo cual demuestra lo mucho que ha caído la dinastía Targaryen, cuyo emblema en sí no existe realmente hasta que Daenerys lo trae de vuelta», ha señalado el responsable de la serie.

El productor ejecutivo ha subrayado el deseo del equipo de trazar un recorrido visual que conecte el inicio de la historia con el desenlace conocido por los espectadores. «Quisimos recorrer un camino que creo que honra dónde nos dejó Daenerys frente a dónde cree la gente que comenzó todo. Pero, insisto, estad atentos. Con suerte todo tendrá sentido a su debido tiempo», concluyó Condal.

Asimismo, el showrunner ha recordado que el diseño del dragón con cuatro patas no es una alteración original de este spin-off, sino que ya se introdujo previamente en ‘Juego de tronos’, asociado de forma particular a la iconografía de Daenerys Targaryen. Esta argumentación plantea la posibilidad de que el escudo de cuatro patas constituya la versión primigenia del emblema dinástico, sufriendo modificaciones o degradaciones hacia la versión de dos patas tras el declive histórico de la familia. El análisis detallado por parte de la comunidad de seguidores confirma el nivel de escrutinio al que se somete cada aspecto de la producción televisiva.