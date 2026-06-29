El Grupo Parlamentario VOX llevará al próximo pleno de control una batería de interpelaciones y propuestas que abarcan desde el urbanismo y la hostelería hasta la seguridad vial y el control de plagas en la ciudad.

CEUTA. El Grupo Parlamentario VOX ha anunciado los temas que centrarán su acción política en los próximos plenos de la Asamblea. La formación liderada por Juan Sergio Redondo pondrá el foco en los compromisos incumplidos por el Ejecutivo de Juan Vivas, destacando la necesidad urgente de renovar la normativa de hostelería y de atajar los problemas de seguridad en los inmuebles de la ciudad.

Hostelería y urbanismo: normativas desfasadas

Una de las principales reclamaciones de VOX será la actualización de la Ordenanza de Terrazas y Veladores. Según la formación, esta reforma es una petición constante del sector hostelero local, que actualmente opera bajo una normativa obsoleta que no se adapta a la realidad económica actual. El partido preguntará formalmente los plazos previstos para esta renovación y las modificaciones que se van a introducir.

Por otro lado, VOX instará al Gobierno local a poner en marcha una Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios (nota: el texto original menciona erróneamente «Vehículos» en su introducción, pero aclara que se refiere a Edificios). La formación recuerda los continuos desprendimientos de fachadas en edificios residenciales que obligan a intervenir frecuentemente a los bomberos, suponiendo un grave riesgo para los ciudadanos. Para paliarlo, exigen una normativa que desarrolle la ley estatal y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor.

Medio ambiente y control de plagas: vertederos y gaviotas

La gestión medioambiental del Ejecutivo local también será objeto de un duro examen por parte de VOX, que interpelará sobre dos problemáticas concretas:

Vertederos incontrolados: El partido exigirá un balance de la situación actual en los distintos puntos de la ciudad y pedirá el número exacto de sanciones interpuestas por este motivo durante el último año.

El partido exigirá un balance de la situación actual en los distintos puntos de la ciudad y pedirá el número exacto de sanciones interpuestas por este motivo durante el último año. Sobrepoblación de gaviotas: VOX trasladará las quejas vecinales por la proliferación de estas aves en el casco urbano. Preguntarán si existe una «hoja de ruta» para controlar la población y trasladar su hábitat a entornos naturales fuera de las zonas residenciales.

Tres iniciativas clave para el Pleno de Propuestas

Además de las preguntas de control, el grupo parlamentario presentará tres propuestas concretas para su aprobación por la Asamblea:

Ámbito Propuesta de VOX Fiscalidad Ampliar al máximo legal permitido la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Seguridad Vial Implementar un plan para mejorar de forma integral la visibilidad en los pasos de peatones de toda la ciudad. Sanidad Elaborar un estudio exhaustivo sobre la presencia, análisis y evolución de enfermedades erradicadas o reemergentes en Ceuta durante los últimos años.

Con este paquete de medidas, VOX busca presionar al Gobierno de Vivas en materias que consideran «claves e históricamente desatendidas» para el día a día de los ceutíes.