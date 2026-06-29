El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que hay 12 ciudadanos localizados bajo los escombros, mientras que un avión de Protección Civil regresa a España con 29 repatriados

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado este domingo a 17 el número de ciudadanos españoles fallecidos a consecuencia de los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela. El último balance oficial ofrecido por el Ejecutivo español confirma asimismo que un total de 150 compatriotas permanecen desaparecidos tras los temblores, mientras que otras 12 personas de nacionalidad española se encuentran localizadas bajo los escombros. Los equipos de emergencia y salvamento concentran en estos momentos todos sus esfuerzos en las labores de rescate de estos ciudadanos atrapados. En paralelo, un avión oficial que trasladó a los equipos de rescate coordinados por Protección Civil ha emprendido el viaje de retorno a España con 29 ciudadanos españoles a bordo.

El impacto del doblete sísmico, cuyo primer gran temblor tuvo lugar el pasado miércoles, ha generado una catástrofe humanitaria de gran alcance en el país sudamericano. Según la última actualización global proporcionada por las autoridades gubernamentales venezolanas, el balance oficial provisional de víctimas asciende ya a 1.450 muertos y un total de 3.150 heridos. Esta última cifra de personas heridas supone una revisión a la baja respecto a los datos institucionales hechos públicos este sábado, cuando el cómputo global de afectados con lesiones se situaba en 3.238 personas.

Junto al número de víctimas mortales y heridos, las evaluaciones técnicas provisionales estiman que el volumen de damnificados por los movimientos telúricos alcanza las 12.721 personas en todo el territorio afectado. Los daños materiales en las infraestructuras urbanas y residenciales son severos. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha detallado que un total de 774 edificios e inmuebles han resultado afectados de gravedad o han colapsado por completo debido a la fuerza de las sacudidas estructurales. El representante parlamentario ha advertido además de que las réplicas del seísmo principal se han sucedido de manera continuada a lo largo de los últimos días, complicando la estabilización de las zonas afectadas.

Ante la gravedad de la situación física de los centros de enseñanza y el riesgo asociado a las réplicas, las autoridades de Venezuela han anunciado de forma oficial una prórroga de la suspensión de las actividades escolares. La interrupción de las clases presenciales, decretada inicialmente tras las «grandes afectaciones» provocadas por los terremotos del 24 de junio, se mantendrá vigente en todo el país hasta el próximo 5 de julio de 2026.

Las tareas de asistencia consular y los operativos internacionales coordinados desde España continúan activos de manera ininterrumpida para tratar de localizar al centenar y medio de compatriotas que siguen sin ser ubicados, así como para prestar el apoyo logístico necesario a los afectados por una de las mayores crisis sísmicas que ha vivido la región en los últimos años.