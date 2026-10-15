Ceuta — El Hospital Universitario de Ceuta mantiene ingresados a dos pacientes tras haber sido diagnosticados de difteria. Las pruebas microbiológicas y cultivos realizados han confirmado en ambos la presencia de Corynebacterium diphtheriae, la bacteria responsable de esta enfermedad infecciosa, según han informado fuentes sanitarias.

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Uno de los casos corresponde a una joven de 27 años, residente actualmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras haber permanecido previamente en el dispositivo de la Hípica. El segundo afectado es un menor acogido en el centro de protección SAMU Giralda. En su caso, se trata de una presentación de difteria cutánea, desencadenada por la infección de una herida abierta sufrida tras una caída.

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Según los datos recabados, no existe en principio una vinculación epidemiológica directa ni un nexo evidente entre ambos enfermos, por lo que las autoridades sanitarias han puesto en marcha el correspondiente protocolo de rastreo y estudio de contactos en sus respectivos entornos.

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Análisis de virulencia en laboratorios de Madrid

Las muestras clínicas recogidas en los dos pacientes van a ser remitidas de manera inmediata a laboratorios especializados en Madrid. El objetivo de este envío es analizar en profundidad la virulencia de las cepas identificadas, un factor determinante para precisar los criterios de actuación clínica y concretar si resulta necesario reforzar los protocolos preventivos o asistenciales.

Presión sanitaria por la detección de enfermedades infecciosas

La confirmación de estos dos positivos se produce en un escenario de especial vigilancia en Ceuta, donde el área de Salud Pública mantiene una estrecha monitorización epidemiológica tras el repunte asistencial derivado de las entradas masivas registradas a finales de julio.

En los últimos meses, los servicios médicos de la ciudad autónoma han tenido que intervenir ante la detección de diversos episodios de enfermedades infecciosas y transmisibles —tales como varicela, sarna, tuberculosis, hepatitis o viruela del mono (Mpox)—, lo que ha llevado a reforzar los controles microbiológicos y las actuaciones de diagnóstico precoz en los centros de acogida.