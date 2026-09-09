El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha hecho balance de la primera jornada lectiva en la ciudad autónoma de Ceuta, destacando la plena normalidad institucional y operativa durante la apertura de las aulas. Según han informado fuentes del departamento ministerial, el reinicio de la actividad académica se ha desarrollado sin que se hayan registrado incidencias ni contratiempos de relevancia en los centros educativos de la localidad.

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En lo que respecta a la respuesta del alumnado, las autoridades educativas han señalado que la asistencia en las aulas ha superado el 74% en este primer día de clase. Este dato refleja una incorporación progresiva y fluida por parte de la comunidad estudiantil a las rutinas escolares habituales, en una jornada caracterizada por la puntualidad y el cumplimiento del protocolo de apertura en las distintas etapas formativas.

Desde la administración central se ha puesto de relieve la coordinación mantenida con los equipos directivos y el personal docente de los colegios e institutos para asegurar que el regreso a las aulas se produjera conforme a la planificación prevista. Con esta primera jornada sin contratiempos, el sistema educativo en Ceuta da el pistoletazo de salida a un nuevo periodo académico con el objetivo de consolidar los proyectos pedagógicos y garantizar la calidad formativa a lo largo de los próximos meses.

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