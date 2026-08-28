El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha reivindicado este jueves el papel desempeñado por el expresidente del Gobierno José María Aznar en la consolidación de las bases económicas, institucionales y europeas de Ceuta.

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Esta afirmación tuvo lugar durante el acto de recepción institucional ofrecido con motivo de la visita de Aznar a la ciudad. Vivas hizo hincapié en la influencia positiva que tuvo Aznar en la historia reciente de Ceuta.

La ceremonia sirvió como plataforma para reconocer no solo la contribución pasada del expresidente, sino también la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos con España y Europa.

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