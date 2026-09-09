El clima político se ha vuelto a enrarecer este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados tras una contundente ofensiva del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En una de las intervenciones más agresivas en lo que va de legislatura, el dirigente de la oposición ha puesto en duda la autonomía política del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, denunciando abiertamente que no es un «presidente libre» y que su permanencia en la Moncloa depende directamente del silencio de terceros.

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Durante una tensa sesión de control, Feijóo cargó contra el presidente asegurando que su libertad está de pies y manos «condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben» de su gestión y de sus asuntos personales.

El momento cumbre del ataque llegó cuando el líder popular agitó el fantasma de las cesiones internacionales y las sospechas de espionaje que planean sobre el Gobierno tras el viraje con el Sáhara Occidental, espetándole a Sánchez una frase lapidaria: «Si Marruecos canta, usted se va». Con este dardo, el PP vuelve a sugerir la existencia de hipotéticos chantajes o informaciones comprometedoras en manos de Rabat que estarían determinando la política exterior española.

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Frente al embate de la oposición, la respuesta del Ejecutivo se centró en tildar de irresponsables las acusaciones y en defender la legalidad de su acción de Gobierno, en un nuevo capítulo de confrontación que deja patente la absoluta fractura institucional en el Parlamento.