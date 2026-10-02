El alcalde de Madrid responde con contundencia a una reportera que defendía que el arma hallada en la acampada era un utensilio de cocina para untar hummus: «Pensaba que esto era una acampada y no una carnicería».

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Madrid | El hallazgo de un machete de grandes dimensiones en la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol ha derivado en un tenso choque televisivo entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y una reportera de La Sexta. La periodista abordó al regidor mostrándole una imagen del cuchillo intervenido —fotografiado junto a un paquete de pan y un envase de hummus— para cuestionar si realmente debía considerarse un arma peligrosa.

Ante los intentos de la reportera por restar gravedad al asunto apelando a que la familia de la propietaria aseguraba que se utilizaba para cocinar, Almeida replicó de forma tajante devolviendo la pregunta con una hipótesis sobre los controles de seguridad: «¿Y usted considera que esto es un cuchillo para cortar el pan y el hummus? Se lo diré de otra manera: si yo voy a una entrevista al edificio de Atresmedia, ¿a mí me dejan entrar con este cuchillo y un adoquín como pisapapeles?».

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Tenso intercambio y reproches a la Delegación del Gobierno

Frente a la justificación de la periodista de que «en Atresmedia no hay una acampada», el regidor madrileño trasladó la paradoja al ámbito institucional, señalando directamente a la Delegación del Gobierno en Madrid por rechazar el desalojo de la plaza: «Si el delegado del Gobierno me cita a una reunión y yo intento entrar con este cuchillo y el adoquín, ¿usted cree que me deja entrar en la Delegación del Gobierno? Yo le digo al delegado que me deje entrar con este cuchillo, a ver si me deja».

Almeida zanjó la conversación utilizando la ironía para remarcar el riesgo que supone la presencia de este tipo de objetos en pleno centro de la capital: «Si alguien piensa que este cuchillo es para cortar el pan, creo que está equivocado; yo pensaba que esto era una acampada y no una carnicería». La escena no tardó en volverse viral en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron los intentos de normalizar el porte de armas blancas en la vía pública.