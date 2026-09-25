El primer fin de semana del otoño astronómico en España se caracterizará por temperaturas propias del verano, alcanzando hasta 39ºC en puntos de Extremadura y Andalucía. A pesar de algunos descensos, las temperaturas seguirán siendo anormalmente altas en la mayor parte del país.

Según las previsiones de Meteored y Eltiempo.es, el lunes se espera la llegada de lluvias casi generalizadas y un alivio térmico, con máximas por debajo de los 30ºC en casi todo el país. Durante el fin de semana, una vaguada y una masa de aire más fría se acercarán desde el Atlántico, comenzando a bajar las temperaturas en el este y norte peninsular el sábado, y extendiéndose a más zonas el domingo.

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Aunque el mapa del lunes no mostrará un ambiente frío, las máximas rondarán los 25 grados, lo que supondrá un alivio respecto a las temperaturas caniculares recientes. Entre el lunes y el miércoles, se esperan descensos de temperaturas casi generalizados, con máximas por debajo de los 30ºC en la mayoría del país, salvo en el sur de Extremadura, Andalucía, regiones del Mediterráneo y el valle del Ebro.

El lunes, el avance de la vaguada podría provocar chubascos y tormentas en buena parte del territorio peninsular, siendo fuertes en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía. El martes, se esperan chaparrones fuertes en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, junto con la entrada de un frente por Galicia que cruzará la península entre miércoles y jueves, dejando precipitaciones en gran parte del territorio.