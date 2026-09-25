Un posible menoscabo a las arcas comunitarias

La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto actuaciones para determinar si el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) utilizó fondos concedidos por la Unión Europea para financiar actividades irregulares vinculadas a las denominadas «cloacas» de la formación.

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El organismo comunitario ha dado este paso tras la recepción de una denuncia particular que advierte de un potencial menoscabo a los intereses financieros de la Unión. En concreto, la investigación centra su foco en si subvenciones y partidas presupuestarias asignadas al partido para los comicios europeos —incluidos fondos vinculados a la campaña de 2024 encabezada por Teresa Ribera— pudieron ser desviadas de su objeto institucional para abonar servicios a entramados mediáticos o confidenciales.

El requerimiento a la Audiencia Nacional

Para verificar si los hechos revisten alcance comunitario, la Fiscalía Europea ha solicitado formalmente información al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Santiago Pedraz, donde se tramitan diligencias sobre las operativas paralelas atribuidas al entorno del partido.

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Entre los elementos analizados figuran los recientes informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según estas investigaciones policiales, Ferraz habría realizado pagos —que rozan los 15.000 euros— bajo el concepto de publicidad en el portal Crónica Libre, medio instrumentalizado por la expolítica Leire Díez y la periodista Patricia López para difundir grabaciones e informaciones sobre tramas paralelas.

Claves del caso

Aspecto Detalle de la investigación Órgano instructor Fiscalía Europea (EPPO) Origen del expediente Denuncia por presunta malversación de fondos europeos de campaña Juzgado consultado Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (Juez Santiago Pedraz) Evidencias clave Informes de la UCO sobre facturación del PSOE a soportes vinculados a Leire Díez

La apertura de comprobaciones por parte del órgano europeo supone un frente adicional para la dirección socialista, que deberá acreditar la trazabilidad y la justificación final de las partidas comunitarias percibidas para sus campañas políticas.