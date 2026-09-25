Oleada de embarcaciones en el archipiélago

Al menos 69 personas de origen magrebí han sido interceptadas en las últimas horas a bordo de cuatro embarcaciones precarias que alcanzaron distintos puntos del archipiélago balear, según los datos confirmados por la Delegación del Gobierno.

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Los operativos de localización y rescate se coordinaron entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, movilizando recursos marítimos, terrestres y aéreos.

Desglose de las intervenciones

Las asistencias se distribuyeron en cuatro puntos clave del litoral balear:

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Sur de Formentera (4:35 h): Interceptados 18 migrantes a seis millas al sur de la isla. En el operativo participaron la Guardia Civil de San José, Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer.

Interceptados 18 migrantes a seis millas al sur de la isla. En el operativo participaron la Guardia Civil de San José, Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer. Cabrera (19:40 h del jueves): Rescatadas 17 personas a una milla al sur del islote, con la participación del Servicio Marítimo Provincial, los puestos de la Guardia Civil de Felanitx y Santanyí, la USECIC y Salvamento Marítimo.

Rescatadas 17 personas a una milla al sur del islote, con la participación del Servicio Marítimo Provincial, los puestos de la Guardia Civil de Felanitx y Santanyí, la USECIC y Salvamento Marítimo. Cala Llombards, Mallorca (20:30 h del jueves): Localizados 16 migrantes en tierra en el municipio de Santanyí. Intervinieron agentes del puesto de Santanyí, Felanitx, la USECIC y la Policía Local.

Localizados 16 migrantes en tierra en el municipio de Santanyí. Intervinieron agentes del puesto de Santanyí, Felanitx, la USECIC y la Policía Local. Camí des Ram, Formentera (23:15 h del jueves): Avistada la última embarcación con 18 personas a bordo, auxiliadas por la Guardia Civil de Formentera y efectivos de la USECIC.

Resumen del operativo

Ubicación Hora / Fecha Personas asistidas Fuerzas intervinientes Sur de Formentera 04:35 h (Viernes) 18 Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Helimer Sur de Cabrera 19:40 h (Jueves) 17 Servicio Marítimo, Guardia Civil, USECIC Cala Llombards (Mallorca) 20:30 h (Jueves) 16 Guardia Civil, USECIC, Policía Local Santanyí Camí des Ram (Formentera) 23:15 h (Jueves) 18 Guardia Civil Formentera, USECIC

Todas las personas rescatadas recibieron atención primaria a su llegada a puerto por parte de los equipos de emergencia habituales antes de ser puestas a disposición de los cuerpos de seguridad.