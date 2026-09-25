Oleada de embarcaciones en el archipiélago
Al menos 69 personas de origen magrebí han sido interceptadas en las últimas horas a bordo de cuatro embarcaciones precarias que alcanzaron distintos puntos del archipiélago balear, según los datos confirmados por la Delegación del Gobierno.
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Los operativos de localización y rescate se coordinaron entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, movilizando recursos marítimos, terrestres y aéreos.
Desglose de las intervenciones
Las asistencias se distribuyeron en cuatro puntos clave del litoral balear:
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- Sur de Formentera (4:35 h): Interceptados 18 migrantes a seis millas al sur de la isla. En el operativo participaron la Guardia Civil de San José, Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer.
- Cabrera (19:40 h del jueves): Rescatadas 17 personas a una milla al sur del islote, con la participación del Servicio Marítimo Provincial, los puestos de la Guardia Civil de Felanitx y Santanyí, la USECIC y Salvamento Marítimo.
- Cala Llombards, Mallorca (20:30 h del jueves): Localizados 16 migrantes en tierra en el municipio de Santanyí. Intervinieron agentes del puesto de Santanyí, Felanitx, la USECIC y la Policía Local.
- Camí des Ram, Formentera (23:15 h del jueves): Avistada la última embarcación con 18 personas a bordo, auxiliadas por la Guardia Civil de Formentera y efectivos de la USECIC.
Resumen del operativo
|Ubicación
|Hora / Fecha
|Personas asistidas
|Fuerzas intervinientes
|Sur de Formentera
|04:35 h (Viernes)
|18
|Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Helimer
|Sur de Cabrera
|19:40 h (Jueves)
|17
|Servicio Marítimo, Guardia Civil, USECIC
|Cala Llombards (Mallorca)
|20:30 h (Jueves)
|16
|Guardia Civil, USECIC, Policía Local Santanyí
|Camí des Ram (Formentera)
|23:15 h (Jueves)
|18
|Guardia Civil Formentera, USECIC
Todas las personas rescatadas recibieron atención primaria a su llegada a puerto por parte de los equipos de emergencia habituales antes de ser puestas a disposición de los cuerpos de seguridad.