Una estrategia inspirada en tácticas ucranianas

La Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha compartido un informe con varios gobiernos europeos que advierte sobre planes de los servicios de seguridad rusos para ejecutar acciones de sabotaje en el sur de Europa. Según revelan fuentes diplomáticas bálticas y de la defensa de Lituania, la operativa replicaría la «Operación Telaraña» de Ucrania, consistente en ocultar aeronaves no tripuladas en contenedores marítimos a bordo de buques comerciales estándar.

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Esta modalidad permitiría a las fuerzas rusas aproximarse por vía marítima a la retaguardia europea, desplegando los aparatos mediante catapultas sin necesidad de cruzar fronteras terrestres.

Características del vehículo no tripulado ‘Gerbera’

Las alertas de inteligencia identifican de forma precisa la plataforma implicada en esta amenaza:

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Dimensiones y peso: Longitud de dos metros y hasta 18 kilos de peso total.

Longitud de dos metros y hasta 18 kilos de peso total. Prestaciones: Autonomía para recorrer hasta 600 kilómetros a una velocidad media de 160 km/h.

Autonomía para recorrer hasta 600 kilómetros a una velocidad media de 160 km/h. Capacidad explosiva: Carga de entre cuatro y cinco kilos. Aunque su potencia no destruye grandes infraestructuras, está diseñado para provocar incendios, dañar equipos estratégicos o paralizar temporalmente puertos y aeropuertos.

Claves geopolíticas y marco de la alerta

Factor Análisis de inteligencia Países objetivo España, Francia e Italia Motivación política Vulnerabilidad electoral ante los comicios previstos en 2027 Origen de los datos Tras la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe Precedentes detectados Despliegue de un dron desde un buque ruso en el estrecho de Öresund (Suecia)

Los análisis sugieren que Moscú busca golpear puntos con menor integración de defensa aérea para este tipo de amenaza híbrida, intentando erosionar el apoyo social a Ucrania mediante acciones de bajo coste y elevado impacto mediático. Por su parte, la diplomacia estonia y el Kremlin han relativizado estas advertencias, señalando la falta de capacidad rusa para iniciar una agresión militar directa contra la OTAN en este momento.