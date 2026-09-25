Un giro en las negociaciones tras la presión social

El Ejecutivo ha intensificado los contactos políticos para sacar adelante el decreto de vivienda en el Consejo de Ministros del próximo martes, buscando garantizar el respaldo parlamentario necesario para su posterior convalidación en el Congreso. La negociación, liderada de forma directa por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con representantes de grupos dispares como Míriam Nogueras (Junts) y Ione Belarra (Podemos), se ha acelerado tras el impacto mediático y social generado por el reciente desahucio de Maricarmen.

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El principal escollo para la coalición reside en conciliar las demandas de Junts, centradas en incentivos fiscales para propietarios y seguridad jurídica, con la postura de las formaciones de izquierda, que exigen frenar los lanzamientos y limitar los precios de arrendamiento.

El pacto antidesahucios y las exigencias de las partes

Para desbloquear la posición de Junts, el departamento de Vivienda estudia una vía intermedia sobre los procesos de lanzamiento:

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Mecanismo de compensación: Ampliar la suspensión del desahucio más allá del plazo legal de cuatro meses para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, asumiendo la administración pública la renta del inmueble para que el propietario no incurra en pérdidas.

Ampliar la suspensión del desahucio más allá del plazo legal de cuatro meses para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, asumiendo la administración pública la renta del inmueble para que el propietario no incurra en pérdidas. Incentivos impositivos: Junts reclama desgravaciones por compra de vivienda habitual, exenciones fiscales a inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros anuales y bonificaciones a pequeños propietarios hipotecados.

Junts reclama desgravaciones por compra de vivienda habitual, exenciones fiscales a inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros anuales y bonificaciones a pequeños propietarios hipotecados. Frente de la izquierda: Mientras Podemos mantiene su veto a cualquier relajación de las regulaciones urbanísticas mediante la ley del suelo, formaciones como ERC han criticado que se prioricen las demandas fiscales de Junts. Por su parte, EH Bildu se ha mostrado dispuesto a ceder en la negociación siempre que no se apliquen bonificaciones fiscales generalizadas a rentas altas.

Posiciones en el tablero parlamentario

Formación Exigencias / Postura en la negociación Junts Exenciones fiscales a propietarios e inquilinos, seguridad jurídica y abono público de rentas impagadas Podemos Rechazo absoluto a la reforma de la ley del suelo y veto a medidas de desregulación ERC Críticas a la cesión fiscal hacia Junts; demanda de intervención efectiva en el mercado EH Bildu Disposición a acordar, rechazando incentivos fiscales no progresivos

De aprobarse el texto el próximo martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno dispondrá de un plazo de un mes para afianzar los apoyos parlamentarios antes de someter el decreto ley a la votación definitiva en el Congreso de los Diputados.