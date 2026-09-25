El papa León XIV se ha pronunciado este viernes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta durante la tradicional rueda de prensa con los periodistas a bordo del avión papal, en el inicio de su viaje oficial de cuatro días a Francia.

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A preguntas de los medios de comunicación españoles desplazados en el vuelo, el Pontífice ha respondido en castellano para trasladar su preocupación por la situación en la ciudad autónoma y pedir una reflexión sobre las causas del conflicto.

Las claves de las manifestaciones del Santo Padre recogen:

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