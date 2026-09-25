El papa León XIV se ha pronunciado este viernes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta durante la tradicional rueda de prensa con los periodistas a bordo del avión papal, en el inicio de su viaje oficial de cuatro días a Francia.
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A preguntas de los medios de comunicación españoles desplazados en el vuelo, el Pontífice ha respondido en castellano para trasladar su preocupación por la situación en la ciudad autónoma y pedir una reflexión sobre las causas del conflicto.
Las claves de las manifestaciones del Santo Padre recogen:
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- Seguimiento directo: «Lo he seguido desde el primer día», ha asegurado el Papa, confirmando que ha estado atento a la evolución de los acontecimientos desde el inicio del episodio migratorio.
- Diagnóstico de la situación: León XIV no ha dudado en calificar la dimensión de lo vivido en la frontera norteafricana: «Fue realmente una crisis humanitaria».
- Búsqueda de soluciones en origen: El Pontífice ha señalado que se trata de una problemática compleja con «causas de distintos tipos ahí detrás» y ha instado a actuar en la raíz del problema para «buscar cómo responder para evitar ese tipo de emergencia».