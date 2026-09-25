Los Sindicatos de Inquilinas exigen la aprobación inmediata del Decreto Maricarmen. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha advertido que si el Consejo de Ministros no aprueba este decreto de cinco puntos en su reunión del próximo martes, «la continuidad del Gobierno no tiene sentido».

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Carme Arcarazo y Alicia del Río, portavozas de la CSI, han recalcado la necesidad urgente de que los actores políticos reaccionen ante la ola de indignación que ha desatado la convocatoria de movilizaciones de miles de personas en 40 ciudades de todo el país.

Las declaraciones se realizaron en una rueda de prensa previa a las protestas que se llevarán a cabo en lugares como Segovia, Albacete, Benidorm, Santander, Ciudad Real, Cáceres, Valladolid y Monforte de Lemos. Este sábado, a las 18:30, se celebrará una manifestación bajo el lema «Ni una Maricarmen más», que partirá de la Puerta del Sol en Madrid.

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El decreto que los Sindicatos proponen debe incluir, entre otras medidas, (1) estructuras para impedir los desahucios, (2) reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres, (3) la congelación de precios de alquiler, (4) la aprobación de prórrogas efectivas y (5) la renovación automática de contratos de alquiler para que se conviertan en indefinidos.

Las portavozas han instado a los partidos políticos a apoyar sin fisuras el Decreto Maricarmen y han planteado la posibilidad de convocar una huelga general por la vivienda y el coste de la vida si el decreto no se materializa. Arcarazo ha enfatizado que, si las medidas no son aprobadas, «no tiene sentido que este gobierno siga adelante».

Además, en Madrid se está llevando a cabo la contracumbre internacional El Barrio, donde 70 organizaciones de 24 países se reúnen para construir una coalición internacional contra el rentismo. En este contexto, Tobias Gralke, portavoz de la campaña por la expropiación a grandes tenedores en Berlín, ha destacado el impacto negativo que la falta de acción gubernamental tiene en el apoyo popular hacia los gobiernos.