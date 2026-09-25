El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este viernes de que la estabilidad local resulta insostenible bajo la actual presión asistencial. Durante una entrevista concedida a la Cadena SER, el mandatario autonómico ha subrayado que la vuelta a la rutina de la ciudad depende de que las personas que accedieron de forma masiva e irregular abandonen el territorio.
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Vivas ha puesto cifras a la dimensión del desafío, señalando que Ceuta no puede asumir una carga residencial que equivale a una quinta parte de su censo habitual, al tiempo que reivindica la solidaridad demostrada por los ciudadanos ceutíes.
Los aspectos clave de las declaraciones del presidente autonómico destacan:
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- Sostenibilidad demográfica: «La normalidad no puede consistir en que Ceuta tenga que acoger a un número de inmigrantes que está en torno a las 15.000 personas, el 20% de la población de Ceuta», ha enfatizado Vivas para ilustrar la sobrecarga del sistema.
- Tutela de menores: El presidente ha detallado que las instalaciones locales albergan actualmente a más de 2.000 menores no acompañados. Ante las críticas por la gestión, ha remarcado que «a los ceutíes no se les puede dar lecciones de actitud humanitaria».
- Reagrupación en origen: Respecto a los traslados a la Península, Vivas exige un «planteamiento definido de carácter estructural» que priorice el bienestar de los jóvenes. Aunque aboga por reunir a los menores con sus familias, sostiene que si esto no es viable, la alternativa óptima pasa por «que se busque un tutor» o «una institución» que asuma su custodia en el país de procedencia.
- Compromiso institucional: El dirigente ha recalcado la «absoluta colaboración» mantenida por el Gobierno ceutí durante la crisis, asegurando que su administración actúa respetando siempre el interés superior del menor.