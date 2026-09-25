El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este viernes de que la estabilidad local resulta insostenible bajo la actual presión asistencial. Durante una entrevista concedida a la Cadena SER, el mandatario autonómico ha subrayado que la vuelta a la rutina de la ciudad depende de que las personas que accedieron de forma masiva e irregular abandonen el territorio.

Lee tambien: Juan Vivas clausura Forbes Economic Summit 2026 en Ceuta

Vivas ha puesto cifras a la dimensión del desafío, señalando que Ceuta no puede asumir una carga residencial que equivale a una quinta parte de su censo habitual, al tiempo que reivindica la solidaridad demostrada por los ciudadanos ceutíes.

Los aspectos clave de las declaraciones del presidente autonómico destacan:

Lee tambien: Vivas respalda la actuación del delegado del Gobierno y exige responsabilidades políticas al Ejecutivo central