La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con dureza a la polémica en torno al desahucio de Maricarmen, la mujer de 80 años evicted este miércoles en la capital. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria autonómica ha sostenido que el Ejecutivo central está utilizando este suceso mediático como una cortina de humo ante la crisis migratoria y de recursos en la ciudad autónoma de Ceuta.
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En su publicación, Díaz Ayuso ha cargado tanto contra el Gobierno de coalición como contra el entorno político y mediático que ha situado la intervención policial en el centro del debate público.
Los puntos clave de la denuncia de la presidenta madrileña recogen:
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- Inacción deliberada: Ayuso sostiene que «a la ultraizquierda que nos gobierna nunca le han importado los desahucios», recriminándoles no haber ofrecido soluciones estructurales tras «8 años» en el poder.
- Maniobra de distracción: La dirigente madrileña asegura que la atención sobre este desalojo se ha promovido para ocultar la gestión en el norte de África. «Le interesaba desviar la atención de Ceuta mientras lo intenta solucionar de manera chapucera», ha denunciado.
- Calamita a medios y plataformas: En su texto, la presidenta critica la reacción en cadena generada en torno al caso, afirmando que «todos han ido detrás del señuelo: medios, políticos, plataformas a sueldo…».