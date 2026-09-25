La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con dureza a la polémica en torno al desahucio de Maricarmen, la mujer de 80 años evicted este miércoles en la capital. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria autonómica ha sostenido que el Ejecutivo central está utilizando este suceso mediático como una cortina de humo ante la crisis migratoria y de recursos en la ciudad autónoma de Ceuta.

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En su publicación, Díaz Ayuso ha cargado tanto contra el Gobierno de coalición como contra el entorno político y mediático que ha situado la intervención policial en el centro del debate público.

Los puntos clave de la denuncia de la presidenta madrileña recogen:

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