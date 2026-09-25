Las autoridades en Ceuta han completado durante la mañana de este viernes el traslado de unas 60 mujeres y niños al interior de las instalaciones de La Hípica. Hasta el momento, este grupo permanecía acampado en las inmediaciones del centro de acogida en condiciones de extrema precariedad, a la espera de que se habilitaran plazas para su atención.
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El operativo se ha puesto en marcha tras conseguir ampliar la capacidad asistencial de este recurso, permitiendo reubicar a las familias que pernoctaban en el exterior.
Los datos fundamentales sobre este despliegue recogen:
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- Realojo de urgencia: Alrededor de 60 personas —exclusivamente mujeres y menores— han abandonado los asentamientos improvisados en las afueras del recinto para ser integradas en la red de acogida.
- Aumento de la capacidad: La medida responde a una ampliación del espacio habilitado esta misma mañana para paliar la saturación de los recursos de emergencia.
- Ocupación del centro: Con estas nuevas incorporaciones, el complejo de La Hípica pasa a albergar de forma directa a un contingente de más de 360 mujeres y niños en la ciudad autónoma.