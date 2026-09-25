Las autoridades en Ceuta han completado durante la mañana de este viernes el traslado de unas 60 mujeres y niños al interior de las instalaciones de La Hípica. Hasta el momento, este grupo permanecía acampado en las inmediaciones del centro de acogida en condiciones de extrema precariedad, a la espera de que se habilitaran plazas para su atención.

Lee tambien: Rabat traslada a España la responsabilidad sobre la falta de devoluciones de migrantes en Ceuta

El operativo se ha puesto en marcha tras conseguir ampliar la capacidad asistencial de este recurso, permitiendo reubicar a las familias que pernoctaban en el exterior.

Los datos fundamentales sobre este despliegue recogen:

Lee tambien: Feijóo arremete contra Armengol por expulsar a la diputada que denunció la inseguridad de las mujeres de Ceuta