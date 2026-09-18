MADRID — El Partido Popular ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo central, al que responsabiliza de la falta de eficacia en la gestión de la crisis migratoria que afecta a Ceuta. La formación de la oposición acusa al presidente Pedro Sánchez de «inoperancia» y de dejar desprotegidos tanto a los vecinos de la ciudad autónoma como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la zona.

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Duras críticas en redes sociales

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha visibilizado el malestar de los populares a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que cuestiona abiertamente el discurso oficial sobre la contención de la emergencia y contrapone las declaraciones del Ejecutivo con la situación real que se vive en el litoral ceutí.

«Así gestiona Pedro Sánchez una invasión. «La viva imagen de la normalidad». Se aprecia la «inseguridad subjetiva». De nuevo dejando vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares. Ceuta abandonada a su suerte. Jamás te lo perdonaremos». Lee tambien: Bruselas presiona en privado al Gobierno de Sánchez para impedir traslados de migrantes desde Ceuta a la Península — Ester Muñoz, vicesecretaria del Partido Popular.

Desprotección de las fuerzas de seguridad

Desde el Partido Popular señalan que la falta de medios y de una respuesta firme por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa ha dejado «vendidos» a los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que operan en el perímetro fronterizo y en los puntos de acogida provisionales.

La denuncia de la dirigente popular incide en la sobrecarga que soportan los agentes frente al incremento de la presión en las calles y asentamientos, en un escenario de creciente tensión que la oposición contrapone a los mensajes de tranquilidad emitidos por la Moncloa.