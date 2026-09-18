La Unión Europea exige restringir la movilidad desde la ciudad autónoma para evitar que los migrantes que entraron en las últimas olas migratorias alcancen el espacio Schengen.

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MADRID. La Unión Europea mantiene una intensa presión privada sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que no traslade a la Península a los migrantes llegados a Ceuta en las recientes entradas masivas a través de la frontera con Marruecos. Según revelan fuentes europeas e informaciones publicadas este viernes, la consigna transmitida desde Bruselas es contundente: impedir la salida hacia la Península de las personas en situación irregular para contener su flujo hacia el resto del espacio Schengen.

La posición de la Comisión Europea obedece al temor de que el traslado masivo de migrantes desde Ceuta genere un «efecto llamada» o termine facilitando el libre tránsito por territorio europeo de miles de personas. Tras las masivas entradas registradas a finales de julio y agosto, las infraestructuras de la ciudad autónoma —como los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y las redes de acogida de menores— continúan bajo una altísima presión.

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El dilema del Ejecutivo

El Gobierno español se encuentra atrapado entre dos exigencias de difícil encaje:

Las demandas de Bruselas: Cumplir con los compromisos de protección del espacio fronterizo común y restringir la movilidad hacia la Península.

Cumplir con los compromisos de protección del espacio fronterizo común y restringir la movilidad hacia la Península. La saturación local en Ceuta: Las autoridades autonómicas han reiterado la imperiosa necesidad de aliviar los centros de acogida, sobrepasados ampliamente en sus capacidades ordinarias, especialmente en lo relativo a menores no acompañados.

A pesar de las constantes peticiones para articular derivaciones sistemáticas hacia distintas comunidades autónomas, el Ministerio del Interior mantiene frenados los traslados masivos a la Península, en consonancia con los requerimientos formulados por la Unión Europea.

Paralelamente, el escenario diplomático y político sigue siendo tenso, tras las recientes resoluciones y posicionamientos del Parlamento Europeo sobre la gestión del control fronterizo en la frontera sur del continente.