CEUTA — El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha desmentido haber recibido una oferta o propuesta formal por parte del Gobierno central para trasladar a la Península a unas 500 menores vulnerables de las que accedieron irregularmente a finales de julio. La administración autonómica aclara que la comunicación del Ministerio de Juventud e Infancia se limitó a un correo electrónico informativo sobre la disponibilidad de una entidad privada, sin precisar dotación presupuestaria ni ubicaciones concretas.

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Un correo sobre una entidad privada sin detalles de financiación

Fuentes de la Consejería de Presidencia y Gobernación —órgano competente en el Área de Menores— explicaron que la Directora General de Derechos de la Infancia se puso en contacto con la jefa del servicio ceutí, María Antonia Palomo, para trasladar el ofrecimiento de la Fundación EN-GLOBA respecto a la puesta en marcha de una Unidad de Traslados a la Península.

Desde el Gobierno ceutí remarcan que dicha comunicación no constituía una propuesta técnica ni operativa real, al adolecer de datos clave:

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Falta de información logística: Se desconocía el número real y la acreditación de las plazas de acogida disponibles, así como su ubicación geográfica exacta.

Se desconocía el número real y la acreditación de las plazas de acogida disponibles, así como su ubicación geográfica exacta. Indefinición presupuestaria: Tampoco se concretó la cobertura económica de los costes de traslado y manutención. Al respecto, el Ejecutivo local recordó que el Estado aún tiene pendiente de ingreso la subvención de 25 millones de euros concedida para amortiguar la emergencia migratoria.

Diferencias legales con el precedente canario

La administración autonómica rechazó además que se equipare este escenario con los traslados de menores ejecutados en Canarias por orden del Tribunal Supremo. Ceuta precisó que los expedientes del archipiélago canario fueron asumidos por el Ministerio de Inclusión por tratarse de solicitantes de protección internacional (asilo), condición jurídica que no concurre de forma generalizada en los menores llegados al litoral ceutí.

Capacidad asistencial desbordada en un 7.000%

El desmentido institucional pone de relieve la extrema saturación que afronta la red de protección de la ciudad autónoma tras los episodios de finales de julio:

Indicador asistencial Cifra Capacidad ordinaria del sistema de acogida 29 plazas Menores atendidos en la actualidad ~2.100 niños y adolescentes

En paralelo a la interlocución con el Ministerio de Juventud e Infancia para articular soluciones extraordinarias, el Área de Menores avanza con la Autoridad Funcional —designada tras la declaración de interés para la Seguridad Nacional— en la incoación de expedientes de repatriación a través de la Delegación del Gobierno, orientados a priorizar la reagrupación familiar en Marruecos.