La desclasificación de los informes gubernamentales sobre la entrada de casi 80.000 personas en Ceuta a finales de julio ha desencadenado un duro choque parlamentario. La oposición acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ocultar información intencionadamente, mientras que los socios de investidura muestran división entre el cuestionamiento a Marruecos y las dudas sobre la labor de la inteligencia estatal.

Lee tambien: Ayuso sostiene que los informes desclasificados sobre Ceuta «inculpan» a Sánchez por «no hacer nada» ante la crisis

La oposición exige dimisiones y medidas penales

Las fuerzas de la oposición han reaccionado con dureza ante la revelación de que el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional emitieron avisos los días previos a las entradas masivas:

Lee tambien: Rufián acusa al Gobierno de «poner a los pies de los caballos» a Margarita Robles para desviar la atención sobre Marruecos

Partido Popular (PP): La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, acusó a Sánchez de perpetrar una «mentira de Estado» tras afirmar en sede parlamentaria y en televisión que no existían alertas previas. Señaló que la Guardia Civil solicitó refuerzos el 8 de julio y que la Policía Nacional advirtió de «riesgo extremo» el día 29. Muñoz calificó la gestión de «dejación dolosa» y exigió la dimisión del presidente y la disolución de las Cortes.

La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, acusó a Sánchez de perpetrar una «mentira de Estado» tras afirmar en sede parlamentaria y en televisión que no existían alertas previas. Señaló que la Guardia Civil solicitó refuerzos el 8 de julio y que la Policía Nacional advirtió de «riesgo extremo» el día 29. Muñoz calificó la gestión de «dejación dolosa» y exigió la dimisión del presidente y la disolución de las Cortes. Vox: La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, tildó los hechos de «mentira criminal» y llamó al resto de grupos a activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un delito de traición.

División y reproches entre los socios de investidura

Las fuerzas que habitualmente apoyan al Ejecutivo han ofrecido lecturas contrapuestas sobre el papel de Marruecos y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: