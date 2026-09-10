El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido este jueves una proposición de ley orientada a conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la época de la administración territorial de España en el Sahara Occidental. Mientras las fuerzas de izquierda apelan a una deuda de «reparación histórica» con el pueblo saharaui, la iniciativa choca con la oposición de las principales fuerzas del bloque de la derecha por discrepancias de fondo y de forma.

Lee tambien: Marlaska defiende la «excelente» cooperación con Marruecos tras el informe policial sobre la crisis en Ceuta

Posiciones de los grupos parlamentarios

El debate parlamentario ha evidenciado dos modelos diferenciados para abordar el estatus legal de esta población:

Lee tambien: Sánchez defiende la actuación policial en Ceuta: “Los agentes decidieron dejar pasar a los migrantes momentáneamente; hicieron lo correcto”