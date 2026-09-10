La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la publicación de los informes gubernamentales desclasificados sobre la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. Según la dirigente madrileña, la documentación evidencia que el Ejecutivo central disponía de información previa y optó por la inacción.

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Críticas a la gestión de Moncloa

Ayuso considera que el contenido de los análisis difundidos deja en una posición comprometida a la jefatura del Gobierno frente al desarrollo de los acontecimientos en la frontera sur:

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«Los informes desclasificados inculpan al presidente del Gobierno por no hacer nada ante un aviso de invasión».

Las manifestaciones de la presidenta madrileña se enmarcan en la cascada de reacciones políticas tras la desclasificación de los documentos sobre la crisis migratoria, un movimiento del Ejecutivo que ha avivado el choque partidista entre la oposición y el Gobierno central respecto a la cadena de custodia de la información de inteligencia y la respuesta diplomática frente a Marruecos.