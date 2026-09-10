El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la propuesta de entregar un «dividendo» de 5.000 dólares (unos 4.300 euros al cambio) a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano logra la victoria y se hace con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones legislativas de medio mandato (midterms), previstas para el próximo 3 de noviembre.
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Detalles de la propuesta y condición económica
Durante una intervención pública en Dallas ante las bases conservadoras, el mandatario supeditó el abono de esta compensación económica al triunfo electoral de sus siglas y fijó como requisito adicional que el dinero sea reembolsado de forma directa en el consumo interno estadounidense:
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«No queremos que os vayáis a Canadá a gastar el dinero. No queremos que os vayáis a China ni a Alemania. Tenéis que gastar el dinero en los Estados Unidos de América».
Impacto presupuestario y contexto político
La iniciativa de la Administración Trump representaría una de las mayores transferencias directas de capital a la población registradas en la historia reciente del país.
- Coste global: De aplicarse sobre una población aproximada de 245 millones de adultos, la medida supondría una factura fiscal cercana a los 1,2 billones de dólares (unos 1,05 billones de euros).
- Financiación planteada: El mandatario vinculó la obtención de estos fondos a la recaudación derivada de la política arancelaria de su Gobierno.
- Estrategia electoral: Trump enmarcó la promesa como un incentivo frente a la inflación y llamó a movilizar el voto conservador para «derrotar al comunismo» y defender la economía del país a menos de dos meses de la cita con las urnas.