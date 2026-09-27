El Partido Popular (PP) ha presentado un decálogo de reformas económicas con el objetivo de aumentar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda y elevar la productividad de la economía española. Esta propuesta se enmarca en el proyecto de «reconstrucción nacional» liderado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y busca «modernizar España» y situarla entre las economías avanzadas de la OCDE.

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Entre las medidas propuestas, el PP aboga por crear margen fiscal para reducir impuestos, disminuir la regulación y fortalecer las instituciones independientes. La formación atribuye al actual escenario económico problemas como la pérdida de capacidad de compra de los hogares, el aumento de la presión fiscal y la pérdida de productividad.

Una de las principales propuestas del PP es duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF, lo que permitiría a una familia con dos hijos ahorrar más de 400 euros desde agosto hasta final de año. También se propone actualizar la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación y aplicar un «IVA 0» a alimentos básicos como pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas.

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En el ámbito de la vivienda, el PP considera necesario crear condiciones para construir un millón de viviendas en cuatro años, ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, y aplicar medidas fiscales para los jóvenes, como una «hucha hogar» o avales públicos de hasta el 100% y reducciones de impuestos de hasta el 60%.

En materia energética, el PP exige la extensión de la vida útil de las centrales nucleares y la supresión del impuesto de generación eléctrica. Además, propone un plan de choque para mejorar los accesos a la red eléctrica y un Plan Nacional de Competitividad con beneficios fiscales a la innovación.

Finalmente, el PP plantea invertir 300.000 millones de euros en infraestructuras mediante colaboración público-privada y un Plan Nacional del Agua que contemple un plan renove de mantenimiento de presas con una inversión de hasta 100.000 millones de euros hasta 2035.