Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha animado a manifestarse contra el Ejecutivo del que ella misma forma parte. «Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos», declaró durante un acto del Partido Comunista de España este domingo. Díaz, afiliada al PC, también pidió a las formaciones de extrema izquierda que intenten ganar las próximas elecciones, afirmando: «Sé que la batalla es grande, pero vamos a intentar darla».

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En su intervención, Díaz instó a la ciudadanía a no creer en las encuestas que sugieren un apoyo creciente a la extrema derecha entre los jóvenes: «No es verdad que los jóvenes hoy voten a la extrema derecha». A pesar de haber presentado su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Trabajo, Díaz se desmarcó del futuro político del Gobierno, afirmando que espera estar en su vida privada y ser feliz tras su paso por el Ejecutivo.

La vicepresidenta aseguró que hará todo lo posible para evitar que el Partido Popular y Vox gobiernen tras las próximas elecciones generales. «Donde esté, voy a pelearme para que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no gobiernen la vida de nuestros hijos e hijas», señaló. Díaz animó a sus compañeros a movilizarse, convencida de que pueden ganar si actúan unidos.

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En relación a la crisis de vivienda que ha provocado una acampada en la Puerta del Sol, Díaz destacó que «el problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda» y subrayó que no aceptarán soluciones insuficientes. «No queremos contentar a la derecha, la derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos», afirmó.

Por otro lado, Sumar, el partido fundado por Díaz, emitió un comunicado advirtiendo a los ministros del PSOE con no asistir a la reunión del próximo martes si no se abordan sus demandas. «Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», indicó el comunicado.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó al Partido Popular de la crisis de vivienda y anunció que están trabajando para aprobar un nuevo decreto de vivienda este martes. Así lo expresó durante un acto en Getafe para presentar las candidaturas del PSOE de la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2027.