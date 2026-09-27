El Ayuntamiento de Madrid ha expresado su sorpresa e indignación por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol. Según el Consistorio, esta situación se debe a una dejación de funciones y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que habría discurrido por zonas no autorizadas.

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La acampada comenzó la pasada noche tras una manifestación en protesta por el desahucio de Maricarmen, una mujer que tuvo que abandonar su vivienda el pasado miércoles. Los participantes mantienen el asentamiento para reclamar medidas frente a los desahucios y exigir la aprobación del denominado decreto Maricarmen.

El Consistorio considera que la acampada es consecuencia directa de la falta de diligencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, al permitir que se incumpliera la autorización otorgada a los organizadores de la manifestación. Además, recalca que la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos cuando comenzaron los asentamientos ilegales.

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El Ayuntamiento exige explicaciones a la Delegación y al Ministerio del Interior, no solo por la falta de intervención para evitar la acampada, sino también por la retirada de las unidades policiales. Subraya que el control del orden público corresponde a la Delegación del Gobierno, especialmente en lo referente al derecho de manifestación.

El Consistorio recuerda que en 2011, durante la protesta del 15M, los desalojos fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno. Exige que esta aborde las consecuencias de su dejación de funciones y reponga la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes.