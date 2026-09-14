El Boletín Oficial del Estado publica la revisión bimestral que fija el coste del envase tradicional de 12,5 kilogramos al borde del límite legal del 5%, impulsado por el encarecimiento de la materia prima y los fletes internacionales.

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El precio máximo de venta al público de la bombona de butano tradicional (12,5 kg) experimentará un nuevo incremento a partir de este martes, tras la subida registrada el pasado mes de julio. Según consta en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el importe del envase se encarecerá un 4,96%, situándose en 18,84 euros.

Con esta actualización, el combustible alcanza su nivel máximo en los últimos cuatro años. El récord histórico permanece fijado en los 19,55 euros que alcanzó el formato en mayo de 2022, un precio que se mantuvo vigente hasta el mes de noviembre de ese mismo año, momento en el que descendió a 18,58 euros.

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En el cálculo de esta última revisión se ha tenido en consideración la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos estipulada por el Real Decreto-ley 18/2026 a partir del 1 de septiembre, fijada en 11,25 euros por tonelada. No obstante, a esta medida fiscal se ha sumado un ascenso de la cotización de las materias primas del 8,24%, un incremento del coste de los fletes del 10,27% y una apreciación del euro frente al dólar del 7,1%, según han precisado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en recipientes de entre 8 y 20 kilogramos —donde se encuadra la bombona convencional— no se encuentra liberalizado en el mercado español. Su importe se revisa con carácter bimestral el tercer martes del mes mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, en aplicación de la fórmula aprobada por la Orden IET/389/2015.

Este mecanismo de ajuste se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, el importe de los fletes para el transporte y la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar. Asimismo, se incorporan otros componentes de la estructura tarifaria, como los costes de comercialización y la aportación correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. La normativa establece que las variaciones del precio, ya sean al alza o a la baja, están sujetas a un tope del 5%, acumulándose los excesos o defectos de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

En la presente liquidación, de no haberse aplicado la limitación legal del 5% ni las medidas fiscales introducidas, el valor máximo del envase habría ascendido a 18,89 euros. Como consecuencia de este ajuste tope, se ha generado un déficit tarifario que deberá recuperarse en las sucesivas revisiones de la tarifa regulada, respetando el margen estipulado del 5%.

El GLP envasado consiste en una mezcla de hidrocarburos, compuesta principalmente por butano, que actúa como alternativa al gas natural para el consumo energético en recipientes a presión, especialmente en aquellas poblaciones o núcleos urbanos que carecen de conexión a la red de distribución canalizada. Durante el año 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de diversas capacidades. Se trata de un combustible que muestra una trayectoria a la baja, habiendo registrado un descenso superior al 12% en su consumo total desde el año 2021.