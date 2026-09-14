El Ministerio de Trabajo ha puesto el foco en el incremento de bajas por no superar el periodo de prueba en contratos indefinidos, que se han multiplicado por más de cinco desde 2019.

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El Ministerio de Trabajo ha comenzado a prestar especial atención al aumento de ceses por no superar el periodo de prueba en los contratos indefinidos, una práctica que ha crecido con fuerza desde la reforma laboral.

Según los datos recogidos en la información aportada, los ceses por este motivo han pasado de 675.555 en 2019 a superar el millón por primera vez el pasado año, lo que supone un incremento del 51,5%.

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La evolución, sin embargo, presenta diferencias entre los distintos tipos de contrato. Mientras los ceses durante el periodo de prueba en contratos temporales se han reducido a la mitad, en los indefinidos han experimentado un fuerte aumento: de 132.534 en 2019 a 723.763 el pasado año, más de cinco veces más.

El incremento se produce en un contexto en el que hay más trabajadores con contrato indefinido tras la reforma laboral, aunque las cifras muestran una subida superior al crecimiento del empleo de este tipo. El año pasado se registraron 5,35 ceses durante el periodo de prueba por cada 100 afiliados con contrato indefinido, frente a los 1,4 por cada 100 ocupados registrados en 2019.

Los datos también muestran un cambio en el patrón temporal de estos ceses. Desde 2022, se concentran especialmente durante los meses de junio, julio y agosto, mientras que disminuyen durante los primeros meses del año.

El Ministerio de Trabajo considera que parte de estos casos podrían estar relacionados con un uso irregular del periodo de prueba como alternativa a la contratación temporal, limitada tras la reforma laboral.

Para abordar esta situación, el Gobierno aprobó recientemente una norma destinada a dificultar que las empresas puedan establecer periodos de prueba especialmente largos. La nueva regulación obligará a justificar con mayor precisión las ampliaciones del periodo de prueba por encima de los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Los datos sobre convenios colectivos muestran, no obstante, que los periodos de prueba ampliados no son habituales. En 2025, solo el 6% de los convenios con cláusulas cualitativas conocidas utilizaban periodos superiores a los fijados por la legislación.