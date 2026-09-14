La retransmisión en pantalla gigante de ‘El Hormiguero’ en la Plaza de los Reyes se celebra este lunes a partir de las 18:15, con entrada libre y gratuita. La organización, que corre a cargo del empresariado ceutí, ha planteado la convocatoria como un acto familiar y ha reforzado los servicios de la plaza para que pueda acudir cualquier vecino.

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Habrá sillas reservadas para mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, situadas en la zona con mejor visibilidad de la pantalla. Para los más pequeños se han instalado castillos hinchables y actividades infantiles, y la plaza contará con una barra sin alcohol y música con DJ antes y después de la emisión.

El dispositivo incluye además seguridad privada durante toda la tarde, junto a los aseos químicos y el resto de servicios auxiliares costeados por las empresas participantes.

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El acto está financiado íntegramente por empresas y particulares de Ceuta, que ya rozan el centenar. Colaboran Electrónica Valero S.L., Spanish Gaming Academy (SGA), Unpu Group Solutions (UGSpain), Karim Boulaix, la Cámara de Comercio, Doncel, San Pablo, Hélity, el Centro Comercial Abierto, Áridos y Transportes Estrecho, Electricidad Capa, C. Pérez Aragón, Capote y Alba, Servihome, Maquinaria Hidalgo, Ana UVE, Grupo DINOMAR, Duty Free, Comercial Mondasu, Africana y Contratas, Héroes de Cavite, Creativos, Bet On Ceuta (Asociación de Juegos Online), Amarres Ceuta, Viajes Dinamar S.L., Joyería Edery, Chocrón Joyero, Lili Shopping Center, la AD Ceuta, Tecnogas, Óscar Internacional, Limpiezas Ceuta S.L., Ibáñez Mantenimientos, Mueco Ceuta, Joyería Blanco, Ceutaaldia.com, la Confederación de Empresarios de Ceuta, Sistemas de Oficinas de Ceuta, Cristalería Cruces, Instalaciones Gutiérrez Ceuta, ABSERCON, Taller Móvil Ceuta, Segurceuta, BigMat, Eroski Ceuta, Súper Sport, Chapela Distribución, Grupo La Columna S.L., Pizzería D’Armando, Mar Real State, BS Electricidad, X Kasar Asesores, LOGITRANS Ceuta, Terrazas del Cielo Eventos, Distribuciones José Santos, Despensa Marta, Ceuta on the Sea, Inversiones Inmobiliarias Norte y Sur XX S.L., Global2, Panificadora Septi, Jomasa S.L., Schmidt Cocinas, Construcciones Punta Almina, Symbol Asesoramiento, Gabitec, Noel Supermercados, Náutica Valero, Atheneo Fitness Boutique, Solvision, Grupo Antioco, Trinitas, CLUB, TOUS, Calzedonia, Intimissimi, IUMAN, Bimba y Lola, Club Bebé, DEWE, Barlovento, m03, Ceuta Print, Academia Eco, Domino’s Pizza, La Meca, Grúas Salas, Eulen y Mapfre.

La organización recuerda que quien quiera asistir puede llevar su propia silla y su bandera, y ha insistido en el carácter abierto de la convocatoria: «Todos los ceutíes, juntos en la misma plaza», reza el cartel, que apela a acudir «sin siglas, sin banderas de partido, sin divisiones».

Durante la emisión, el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, hablará de la situación de Ceuta en el programa de Antena 3.

El director de esta publicación figura entre los participantes en la iniciativa.