La inflación interanual de este alimento básico alcanza el 14,1%, según los últimos datos del INE. Los precios varían notablemente según la cadena de distribución, el tamaño del envase y el sistema de cría de las gallinas.

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El precio de los huevos se ha consolidado como uno de los principales termómetros para medir la evolución de la cesta de la compra y el impacto de la inflación en la economía doméstica de las familias españolas. Las constantes oscilaciones en el coste de este alimento básico llevan a numerosos consumidores a comparar de forma habitual las tarifas ofertadas en las distintas cadenas de supermercados, en función del tamaño del producto y de la modalidad de cría de las aves.

Según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este producto se mantiene entre los alimentos que mayor encarecimiento han registrado en el último año, acumulando un incremento interanual del 14,1%. Las tensiones en los costes de producción derivadas de la etapa posterior a la pandemia, el contexto geopolítico de la guerra de Ucrania y el impacto de los brotes de gripe aviar se señalan como los factores determinantes en la senda ascendente que ha seguido este mercado.

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Las cifras recopiladas por la organización de consumidores FACUA confirman la existencia de horquillas de precios variables entre los distintos establecimientos comerciales. La tipología del huevo —desde el convencional o criado en suelo hasta las opciones camperas y ecológicas— determina en gran medida el importe final en caja. Mientras que las alternativas estándar se sitúan en diversas cadenas ligeramente por encima de los tres euros por docena, las referencias de producción campera o ecológica alcanzan o superan con frecuencia la barrera de los cuatro euros.

Comparativa de precios por supermercado a lunes 14 de septiembre de 2026

A continuación se detalla la estructura de precios de los huevos en las principales cadenas de distribución que operan en España, conforme al registro recopilado por FACUA:

Mercadona

En la cadena valenciana, el formato de gran consumo de 24 unidades cotiza a 5,25 euros. La docena de huevos grandes clase L se sitúa en 3,05 euros, mientras que la presentación de 6 unidades del mismo tamaño tiene un coste de 1,80 euros. En la categoría mediana (clase M), la docena se vende a 2,85 euros. Para el tamaño súper grande (clase XL), el estuche de 12 unidades alcanza los 4,30 euros. En la gama de gallinas camperas, el envase de 12 unidades presenta un precio de 3,35 euros y el formato reducido de 6 unidades se comercializa por 1,95 euros.

Alcampo

El hipermercado ofrece un abanico de marcas propias y de fabricantes. Dentro de su línea ‘Cultivamos lo Bueno’, la docena campera clase L tiene un precio de 4,39 euros (2,69 euros el formato de 6 unidades) y la clase XL de 10 unidades se fija en 5,25 euros. En la vertiente ecológica de esta misma gama, el envase de 6 unidades clase L-XL cuesta 3,45 euros; la clase M-L de 6 unidades, 2,85 euros, y el formato de 10 unidades de clase M-L, 4,69 euros.

Bajo la marca Auchan, los huevos de gallinas sueltas en el gallinero presentan distintas variantes: la docena clase L o L-XL oscila entre los 3,19 euros y los 4,28 euros según el etiquetado específico, mientras que el paquete de 6 unidades de clase L varía entre 1,74 euros y 1,79 euros. Las opciones de mayor volumen, como el formato de 30 unidades clase M, se sitúan entre los 5,85 euros y los 6,98 euros.

En marcas de proveedor presentes en Alcampo, Corral de Monegros comercializa la docena campera clase M-L por 3,99 euros y el envase de 24 unidades por 4,39 euros. Pazo de Vilane fija la docena campera clase M en 4,25 euros y las 6 unidades de clase L en 2,49 euros. Por su parte, la firma Rujamar ofrece sus huevos ecológicos clase L-XL (6 unidades) a 3,95 euros, y la marca Pitas comercializa la docena de gallinas en jaulas acondicionadas clase L a 2,95 euros, así como un formato económico de clase S (6 unidades) a 1,00 euro.

Carrefour

La compañía francesa dispone en la gama ‘Carrefour El Mercado’ de la docena de huevos frescos tradicionales a 3,05 euros y el formato de 24 unidades a 5,25 euros, situándose la clase M en suelo a 2,60 euros la docena. En la gama campera de marca propia, la docena cuesta 3,20 euros y el paquete de 6 unidades se vende por 1,89 euros.

En las líneas de mayor valor añadido, la categoría ‘Círculo de Calidad’ marca 4,05 euros para la docena campera y 2,59 euros para la de 6 unidades. En la sección ecológica, ‘Carrefour Bio’ comercializa el estuche de 10 unidades M-L por 3,95 euros (4,58 euros en el caso de la categoría Bio estándar de 10 unidades) y la opción de 6 unidades a 2,85 euros. Respecto a los proveedores externos, Pazo de Vilane se sitúa en 4,69 euros la docena campera y Granjas Villarreal en 4,03 euros.

Hipercor y El Corte Inglés

El grupo El Corte Inglés presenta una segmentación por método de cría y tamaño. En la categoría de gallinas criadas en suelo, la marca propia comercializa la docena de clase L a 3,29 euros (1,95 euros el estuche de 6 unidades), la clase M a 2,99 euros y el formato de 10 unidades L-XL a 3,65 euros. En el segmento campero marca propia, la docena M-L se fija en 4,19 euros (2,39 euros el estuche de 6) y las 10 unidades clase L-XL en 3,99 euros. La gama ‘El Corte Inglés Bio’ establece la docena ecológica M-L en 5,19 euros y el paquete de 6 unidades en 3,05 euros.

En cuanto a marcas especializadas comercializadas en sus lineales, Coren y Corral de Monegros ofrecen el estuche de 12 huevos camperos M-L a 4,89 euros (2,79 euros el formato de 6 unidades). La firma Timoteo fija en 5,79 euros su formato ecológico de 10 unidades clase L y en 5,17 euros la docena criadas en suelo clase XL. Asimismo, Corral de Monegros comercializa especialidades como los huevos camperos trufados (estuche de 6 unidades) a 7,49 euros.

DIA

En la cadena DIA, los huevos frescos de marca propia de categoría A y clase L se sitúan en 3,30 euros por docena, la clase M en 3,10 euros y el envase de formato familiar de 24 unidades clase M alcanza los 5,75 euros. Las opciones equivalentes procedentes de gallinas criadas en suelo mantienen precios idénticos en las clases L (3,30 euros) y M (3,10 euros), mientras que el estuche clase M/L de 12 unidades se eleva a 3,49 euros.

En el segmento campero, la bandeja de 10 unidades clase M/L de marca DIA se vende a 3,19 euros, mientras que la marca Pazo de Vilane ofrece la caja de 12 unidades a 4,38 euros. La variante de huevos ecológicos de marca propia (clase M/L) presenta un importe de 2,95 euros para el paquete de 6 unidades, y las opciones alimentadas con maíz de la firma Grupo de Lucas cotizan a 3,69 euros la docena.

Eroski

La distribuidora vasca contempla en su oferta la docena de huevos frescos clase L de marca Eroski a 3,30 euros, la clase M a 3,10 euros y el formato clase XL a 4,40 euros. En envases de mayor volumen, el formato de 18 unidades clase L cotiza a 4,84 euros, mientras que la firma Euskalovo comercializa cajas de gran tamaño orientadas al volumen (10 docenas) a 30,69 euros para la clase L y 25,75 euros para la clase M.

Dentro de su línea ‘Eroski Natur’, los huevos camperos del País Vasco en estuche de 6 unidades clase M/L tienen un coste de 1,90 euros, subiendo a 2,20 euros en la versión campera estándar de 6 unidades. La opción de producción ecológica ‘Eroski Natur Bio’ de 6 unidades se sitúa en 2,99 euros. Entre los proveedores regionales destacados, la marca Hobea comercializa el huevo campero (6 unidades) a 2,57 euros y el ecológico a 3,79 euros, mientras que Euskaber fija en 2,63 euros el estuche de 6 unidades con sello Eusko Label.