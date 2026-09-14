El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos que actualiza el importe de venta al público de 34 productos, entre cigarrillos, cigarros, picaduras de pipa y otras labores.

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El Ministerio de Hacienda ha hecho oficial la modificación de las tarifas de venta al público de diversos productos de tabaco en las Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de la Península y las Islas Baleares. A través de la Resolución del 11 de septiembre de 2026, dictada por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la administración ajusta el valor comercial de un total de 34 labores tabaqueras. La norma afecta a distintas referencias pertenecientes a los segmentos de cigarrillos, cigarros, cigarritos, picaduras de pipa y otras labores comerciales.

Desde la compañía tabaquera Altadis recuerdan el marco normativo que rige estas variaciones, precisando que «los precios del tabaco son fijados libremente por los fabricantes e importadores». Al tratarse de un sistema de precios comunicados, los importes deben hacerse públicos de forma obligatoria en el BOE, siendo el Comisionado para el Mercado de Tabacos el estamento encargado de ejecutar dicha tramitación. Una vez dictada e inserta la resolución en el boletín oficial, los importes resultan de inmediata aplicación en toda la red nacional de estancos. Este mecanismo administrativo permite registrar tanto incrementos o rebajas tarifarias como la incorporación de novedades y nuevos lanzamientos al mercado.

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El ajuste del sector tabaquero se enmarca en un contexto fiscal específico, al ser este el producto de consumo sujeto a la mayor carga impositiva en el territorio nacional. En el caso de las labores de cigarrillos, la suma de los impuestos especiales junto con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable representa cerca del 80% del precio final fijado para el consumidor. A través de este esquema impositivo, la cartera de Hacienda persigue una doble finalidad: incrementar la recaudación pública y desincentivar el consumo. Respecto a este último aspecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a la fiscalidad como la herramienta más exhaustiva y efectiva para frenar la tasa de fumadores, especialmente entre la población joven.

Evolución histórica del importe del tabaco en España

La tendencia de los precios del tabaco refleja una senda ascendente sostenida en las últimas décadas dentro del mercado español. A modo de balance histórico, la compra de un paquete de cigarrillos en el año 1990 equivalía a un coste medio cercano a los 0,65 euros. A comienzos de la década de 2000, dicho importe alcanzó los 2,50 euros de media, situándose en 2015 en el entorno de los 4,45 euros. En el presente ejercicio 2026, la mayor parte de las marcas comerciales que operan en el país mueven sus cifras entre los 5 y los 7 euros por cajetilla. La totalidad de los datos y tarifas vigentes para cada labor se encuentran disponibles para su consulta formal en el portal web corporativo del Ministerio de Hacienda.

Lista completa de precios de venta al público fijados en el BOE

A continuación se detalla la nómina completa de productos y sus correspondientes precios de venta al público (PVP) resultantes de la publicación de la Resolución de 11 de septiembre de 2026 del Comisionado para el Mercado de Tabacos:

Cigarrillos

Lucky Strike Red 21 E.L. (21 unidades): 5,85 euros por cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Alejandro Alfambra Serie Clásico Grandioso S. X (5 unidades): 2,95 euros por unidad.

Alejandro Alfambra Serie Clásica Churchill S. VI (5 unidades): 2,65 euros por unidad.

Alejandro Alfambra Serie Clásica Robusto S. V (5 unidades): 2,25 euros por unidad.

Alejandro Alfambra Serie Clásica Sublime S. II (5 unidades): 2,80 euros por unidad.

Alejandro Alfambra Serie Clásica Toro S. III (5 unidades): 2,40 euros por unidad.

Alejandro Alfambra Serie Clásica Torpedo S. IV (5 unidades): 2,40 euros por unidad.

Cigarros y cigarritos en envase

Vegafina 1998 VF 44S Freshbag (envase de 10 unidades): 39,50 euros por envase.

Vegafina Nicaragua Short Freshbag (envase de 10 unidades): 32,00 euros por envase.

Picaduras de pipa

Nash Cgr Cerez (100 g): 21,95 euros por unidad.

Nash Estea (100 g): 15,95 euros por unidad.

Starbuzz Egyptian Pharos picadura shisha lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Blue Mist (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Blue Surfer Picadura Shisha Lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Cosmopolitan Picadura Shisha Lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Cucu Jumbo picadura shisha bote (1000 g): 96,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Fuzzy Naval (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Geisha (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Green Savior (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Irish Kiss (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Jack The Ripper Picadura Shisha Lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Lebanese Bomb Shell (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Mighty Freeze Picadura Shisha Lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Mijoti Picadura Shisha Lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Pink (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Pink Chica Picadura Shisha Lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Pink picadura shisha bote (1000 g): 96,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Pirate’s Cave (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Queen Of Sex (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Exotic Winter Fresh (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz French Buzz picadura shisha lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Pineana Freeze Shisha (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Pumkin Pi (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz Sexy Beach picadura shisha lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Starbuzz White Bear picadura shisha lata (100 g): 9,95 euros por unidad.

Otras labores