Los precios del petróleo experimentaron un aumento este martes, marcando la primera subida en cinco sesiones, mientras los inversores esperan posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Este incremento se produce tras un aumento en los suministros a través del estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

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El contrato de futuros del Brent para noviembre subió 1,14 dólares, un 1,1%, alcanzando los 101,48 dólares por barril. Por su parte, el WTI para octubre, que vence este martes, avanzó 87 centavos, un 0,9%, situándose en 96,65 dólares. El contrato de WTI para noviembre, con mayor actividad comercial, ganó 85 centavos, un 0,9%, hasta los 93,22 dólares por barril.

Las tensiones en Medio Oriente continúan, con los hutíes respaldados por Irán atacando Riad y una instalación de Saudi Aramco en Yanbu. Arabia Saudita ha incrementado sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz tras ataques que afectaron su oleoducto Este-Oeste.

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En Libia, un grupo armado cerró la válvula siete del oleoducto de crudo Sharara, reduciendo la producción del yacimiento a entre 100.000 y 105.000 barriles diarios.