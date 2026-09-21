Gasolina 95 promedia 1,683 €/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del martes, 22 de septiembre de 2026) tras analizar 10 estaciones.
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El rango de Gasolina 95 va de 1,644 a 1,699 €/L. Gasolina 98 promedia 1,720 €/L. Diésel (Gasóleo A) promedia 1,736 €/L, con mínimos de 1,674 y máximos de 1,769 €/L.
La brecha entre mínimo y máximo es de 0,055 €/L (≈ 3,2%) en Gasolina 95, 0,03 €/L (≈ 1,7%) en Gasolina 98 y 0,095 €/L (≈ 5,4%) en Diésel. Esa diferencia de 0,095 €/L equivaldría a 4,75 € en un repostaje de 50 litros.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): 1,644 €
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n): 1,644 €
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1,679 €
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1,679 €
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1,698 €
Gasolina 98
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,698 €
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1,709 €
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1,709 €
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1,728 €
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,728 €
Diésel
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): 1,674 €
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n): 1,674 €
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1,748 €
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,748 €
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6): 1,748 €
Las más caras
En la parte alta del ranking, según el Ministerio para la Transición Ecológica, figuran:
- Gasolina 95: MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27): 1,699 €
- Gasolina 95: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1,698 €
- Gasolina 95: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1,698 €
Consejos
- Compare por tipo de carburante antes de salir: los precios medios y los rangos difieren entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel.
- Consulte la lista diaria: en Gasolina 95 las dos CEPSA del análisis ofrecen 1,644 €/L.
- Valore el desvío: un diferencial de 0,055–0,095 €/L puede suponer entre 2,75 € y 4,75 € en un repostaje de 50 litros, según el caso.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta del martes, 22 de septiembre de 2026).