IBEX 35 cerró el lunes 21 de septiembre de 2026 en 19.724,40 puntos, con una subida de 210,60 puntos (1,08%), según Yahoo Finance.

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La sesión abrió por debajo del cierre anterior y recuperó posiciones en el tramo final. En Ceuta, una plaza con alrededor de 85.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el avance del índice refuerza el interés de ahorradores e inversores locales por productos ligados a la renta variable y por la evolución de las condiciones financieras.

Cómo cerró el IBEX 35

Según Yahoo Finance, el índice inició la jornada en 19.599,80 puntos, alcanzó un máximo intradía de 19.771,90 y tocó un mínimo de 19.599,80.

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El cierre de 19.724,40 supone una mejora respecto a la sesión anterior, que terminó en 19.513,80 puntos, y refleja una recuperación tras un arranque contenido. Para inversores conservadores en Ceuta, la estabilidad intradía y los cierres en positivo son indicadores que se siguen de cerca al evaluar la reestructuración de carteras y el coste de financiación.

Evolución de la semana

Los últimos cinco cierres, según Yahoo Finance, muestran alternancia entre subidas y retrocesos:

2026-09-15 : cierre 19.555,90 (apertura 19.509,80; máx 19.665,00; mín 19.392,60).

: cierre (apertura 19.509,80; máx 19.665,00; mín 19.392,60). 2026-09-16 : cierre 19.635,80 (apertura 19.657,10; máx 19.708,20; mín 19.557,70).

: cierre (apertura 19.657,10; máx 19.708,20; mín 19.557,70). 2026-09-17 : cierre 19.831,80 (apertura 19.691,50; máx 19.869,10; mín 19.689,60).

: cierre (apertura 19.691,50; máx 19.869,10; mín 19.689,60). 2026-09-18 : cierre 19.513,80 (apertura 19.809,10; máx 19.809,10; mín 19.485,00).

: cierre (apertura 19.809,10; máx 19.809,10; mín 19.485,00). 2026-09-21: cierre 19.724,40 (apertura 19.599,80; máx 19.771,90; mín 19.599,80).

Tras el retroceso del día 18, el IBEX recuperó parte del terreno el 21 de septiembre. En la economía local de Ceuta, movimientos de esta naturaleza pueden condicionar decisiones de inversión en sectores sensibles al crédito —por ejemplo, construcción y comercio— y la valoración de proyectos que requieren financiación bancaria.

Euríbor y mercados

El comportamiento del Euríbor y las expectativas sobre la política monetaria siguen siendo determinantes para el coste de las hipotecas referenciadas y para la demanda de crédito.

Cuando el mercado ajusta las expectativas sobre los tipos, ello influye en los rendimientos de la deuda y en la valoración de activos, con impacto indirecto sobre la renta variable. En Ceuta, parte de la población mantiene hipotecas referenciadas al Euríbor, por lo que la evolución de este indicador se sigue con atención al revisar condiciones financieras y planes de gasto.

Fuente de datos bursátiles: Yahoo Finance.

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