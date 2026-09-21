La jornada del martes 22 de septiembre de 2026 arranca con un precio medio de la luz de 0,1989 €/kWh, según el seguimiento de Semáforo Selectra. En Ceuta, esta combinación de tramos ayuda a planificar el consumo: hay momentos muy ventajosos y otros en los que conviene frenar el gasto eléctrico.
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Según la fuente, las horas más baratas se concentran en la tarde, mientras que el pico más caro llega en la franja 20:00-21:00. Con el calor y el uso habitual del hogar, adelantar o retrasar tareas como lavadora, lavavajillas u horno marca la diferencia.
Horas clave para ahorrar: qué hacer y qué evitar
El día se vuelve especialmente favorable por el contraste entre tramos. La hora más barata es de 14:00 a 15:00, con un precio de 0,0191 €/kWh. En el otro extremo, la hora más cara es de 20:00 a 21:00, con 0,411 €/kWh.
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Entre medias, la franja más económica es 14:00 a 17:00, con un precio de 0,0341 €/kWh. Para una familia en Ceuta, es el tramo más recomendable para programar consumos que admiten espera, además de sostener el aire acondicionado o la climatización el tiempo estrictamente necesario, evitando cargar el hogar justo antes de la hora cara.
Evolución por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche
Madrugada (00:00-07:00). Tras unos precios en torno a valores moderados al inicio del día, aparece un aumento hacia el final de la madrugada, con subidas claras a partir de las primeras horas de la mañana.
Mañana (07:00-13:00). El coste se mantiene alto en las horas centrales de la mañana y empieza a corregir hacia el tramo final, acercándose a niveles más bajos conforme avanza el día.
Tarde (14:00-18:00). Es la parte más destacada por el ahorro. Desde 14:00 se entra en el mejor tramo del día, con precios muy contenidos en la franja 14:00-17:00, antes de que el coste empiece a subir al llegar a las horas de final de tarde.
Noche (19:00-24:00). La jornada se encarece con fuerza: sube en 19:00-20:00 y alcanza su máximo en 20:00-21:00. A partir de ahí, el precio baja, aunque se mantiene por encima de la franja más barata de la tarde.
Precio de la luz por horas (martes 22/09/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1883 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1835 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1823 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1782 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1796 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1868 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,2109 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,2985 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,3335 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1925 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1653 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,121 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0923 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,073 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0191 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0289 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0542 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,119 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,2529 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,3712 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,411 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,3809 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2918 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2587 €/kWh