Juan Jesús Vivas responde al listado de llamadas difundido por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y reafirma su testimonio ante la Audiencia Nacional: «No hemos mentido en ningún momento. Sánchez debería habernos llamado».

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Ceuta / Madrid | La controversia política e institucional en torno a la gestión de la crisis migratoria de finales de julio en Ceuta ha derivado en una guerra de pruebas entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma. Tras la filtración por parte del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, de una cronología con las comunicaciones mantenidas entre el 27 y el 30 de julio para desmentir desatención a las alertas ceutíes, el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas ha anunciado que llevará ante notario el registro completo de sus llamadas perdidas y mensajes sin respuesta.

El movimiento de Moncloa pretendía contrarrestar la declaración prestada un día antes por Vivas ante la juez Tardón en la Audiencia Nacional, en la que el presidente ceutí aseguró que su equipo realizó hasta diez llamadas de auxilio a la sede del Ejecutivo central antes de que se produjera la entrada masiva de personas, de las cuales «solo tres» fueron atendidas.

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Cruce de versiones sobre las alertas previas

Según la versión difundida por la Presidencia del Gobierno, todas las peticiones cursadas por Ceuta entre el 27 y el 30 de julio fueron «atendidas en el acto o pocos minutos después», sumando un total de nueve contactos. Moncloa sostiene además que en las conversaciones iniciales Vivas «dijo explícitamente no necesitar hablar con el presidente del Gobierno» y se limitó a solicitar refuerzos en la capacidad de acogida de los migrantes llegados a nado, sin reclamar la declaración de emergencia nacional o un despliegue policial de mayor envergadura.

Sin embargo, desde el Ejecutivo ceutí rebaten rotundamente esta reconstrucción de los hechos. Vivas, en unas declaraciones realizadas desde Sevilla tras reunirse con el presidente andaluz, Juanma Moreno, defendió la veracidad de su testimonio judicial: «Nosotros no hemos mentido en ningún momento. Se nos dijo que la comunicación que necesitáramos la hiciéramos a través de la Delegación del Gobierno, una manera de decirnos que ‘aquí no llamen más’».

Protocolo notarial ante la vertiente judicial del caso

Para respaldar su versión frente al relato del Gabinete de la Presidencia, el director de gabinete del presidente ceutí, Pablo García, registrará notarialmente el historial completo de los intentos de comunicación efectuados y la relación de llamadas perdidas que no obtuvieron respuesta.

Desde el entorno de Vivas interpretan la filtración efectuada por Diego Rubio como una maniobra de blindaje preventivo ante el avance de las diligencias en la Audiencia Nacional, cuestionando directamente la inacción de Pedro Sánchez: «Si el presidente conocía nuestros llamamientos de auxilio a través de sus servicios y del jefe de gabinete, ¿cuál es la razón que justifica que el propio presidente no nos llamara?».