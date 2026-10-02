La Jefatura Superior canceló todas las celebraciones de los Ángeles Custodios para volcar el 100% de los efectivos en la seguridad de la ciudad, donde aún permanecen más de 10.000 de los 80.000 migrantes llegados a finales de julio.

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Ceuta | La Policía Nacional vive este 2 de octubre la jornada de sus patronos, los Ángeles Custodios, de la manera más atípica y amarga en Ceuta. A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, la Jefatura Superior de la ciudad autonómica tomó la determinación hace semanas de suspender íntegramente todos los actos institucionales y festivos tradicionales para centrar de forma exclusiva todos los recursos humanos y materiales en las labores de seguridad ciudadana.

La medida evidencia la gravedad del escenario que atraviesa la ciudad desde las entradas masivas de los pasados días 30 y 31 de julio. Dos meses después de aquel episodio, en el que se contabilizó la llegada de más de 80.000 migrantes, más de 10.000 continúan todavía en Ceuta. Esta presión asistencial y migratoria ha obligado a mantener desplegados dispositivos de máxima exigencia que requieren la presencia ininterrumpida de los agentes en las calles.

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Reconocimiento y esfuerzo en primera línea

Aunque la fecha no contará con los habituales homenajes con familias y autoridades, la jornada del 2 de octubre sirve para poner en valor la labor continuada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras más de 60 días de crisis ininterrumpida. La plantilla destinada en la ciudad viene encadenando servicios extraordinarios, la renuncia a descansos y un compromiso profesional que se desarrolla en un clima de alta tensión.

Fuentes del ámbito policial destacan además el papel esencial de las familias de los propios agentes, que asumen la carga del cansancio acumulado y la falta de conciliación derivadas de este escenario de emergencia.

Pese a la ausencia de ceremonias oficiales en la Perla del Mediterráneo, el reconocimiento hacia el trabajo del cuerpo se ha trasladado masivamente a las redes sociales y a la sociedad civil ceutí, que agradece la permanencia en primera línea de unos agentes volcados por entero en restablecer la normalidad en la frontera sur de Europa.