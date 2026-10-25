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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se dirigió a los medios de comunicación antes de la manifestación que tuvo lugar el domingo 25 de octubre en Madrid, convocada por Mujeres Caballas.

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La manifestación partió de la glorieta del Emperador Carlos V y se dirigió hacia el Congreso de los Diputados, buscando visibilizar la situación de las mujeres y la igualdad de derechos.

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Durante su intervención, Vivas destacó el lema «Ceuta no se rinde. Siempre juntos, siempre unidos», subrayando la importancia de la cohesión y el compromiso de la ciudad ante estos eventos.