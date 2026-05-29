El barómetro de mayo otorga a los socialistas un 36,2% de los votos frente al 24,9% de los populares. Vox se consolida en la tercera posición con una subida de un punto y medio.

MADRID.— El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su último barómetro de estimación de voto, reflejando que el PSOE mantenía una sólida ventaja de 11,3 puntos sobre el PP justo antes de que se conociera la imputación judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las últimas novedades del denominado ‘caso Leire Díez’.

De celebrarse ahora las elecciones generales, los socialistas volverían a ser la fuerza más votada con el 36,2% de los sufragios, lo que supone apenas dos décimas menos respecto al anterior muestreo del organismo público.

El PP recorta distancias y Vox coge impulso

Por su parte, el Partido Popular se sitúa en la segunda posición con un 24,9% de los apoyos. Esta cifra se traduce en un crecimiento de 1,3 puntos para los populares, que logran recortar levemente la distancia con la formación socialista, a la espera de ver cómo impactan los recientes acontecimientos judiciales en los próximos sondeos.

El mayor crecimiento de la encuesta lo protagoniza Vox. La formación liderada por Santiago Abascal se consolida en el tercer puesto con el 16,2% de la estimación de voto, firmando una subida de un punto y medio en comparación con el mes anterior.

Ficha técnica del sondeo: El trabajo de campo de este barómetro se basa en 4.016 entrevistas telefónicas realizadas entre el 4 y el 18 de mayo, coincidiendo en pleno desarrollo con la campaña electoral de las elecciones autonómicas andaluzas.

La encuesta plasma una fotografía fija de la situación política previa a la última tormenta judicial que afecta al entorno socialista, dejando en el aire cómo reaccionará el electorado ante el nuevo escenario político tras el cierre del muestreo de este mes.